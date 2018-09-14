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сегодня, 20:18
Липецкая вечЁрка: оптимизация школ, сытые игры и чудо-рыбачка
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу, 14 сентября.
Максимальное внимание сегодня приковано к новости об оптимизации школ. Вскоре произойдет объединение двух учреждений образования – школы №63 и лицея №66. Школа №63 открылась в Липецке в 1984 году, а лицей №66 начал работу в 1988 году. Если школа работает в одну смену и учит детей пять дней в неделю, то в лицее приходится проводить занятия в две смены с понедельника по субботу.
Не меньше липчан в пятницу волновало известие о том, что на Городище устроят конкурс поедания бургеров на скорость. 22 сентября в Липецке пройдет гастрономический фестиваль «Вкусный город». В каждом туре игр одновременно смогут участвовать до семи человек.
Бурное обсуждение получила тема отказа от депутатского мандата. Сложить с себя полномочия парламентария Юрия Костина вынудило назначение на пост начальника управления ЖКХ Липецкой области. На следующей неделе на очередной сессии областного Совета депутаты прекратят полномочия своего уже бывшего коллеги.
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся приговора для бомжа, убившего пенсионерку. Мария Дубовенко шла к своей подруге мимо пруда. По дороге ее догнал пьяный бомж, он пытался завязать с ней разговор, но в ответ липчанка сделала ему замечание по поводу внешнего вида.
Вместе с этим своя порция эмоций досталась удивительной жительнице Задонского района. Уловам 80-летней Тамары Ивановны Татаринцевой позавидует любой рыбак, будь то честный любитель или даже браконьер.
Не меньше липчан в пятницу волновало известие о том, что на Городище устроят конкурс поедания бургеров на скорость. 22 сентября в Липецке пройдет гастрономический фестиваль «Вкусный город». В каждом туре игр одновременно смогут участвовать до семи человек.
Бурное обсуждение получила тема отказа от депутатского мандата. Сложить с себя полномочия парламентария Юрия Костина вынудило назначение на пост начальника управления ЖКХ Липецкой области. На следующей неделе на очередной сессии областного Совета депутаты прекратят полномочия своего уже бывшего коллеги.
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся приговора для бомжа, убившего пенсионерку. Мария Дубовенко шла к своей подруге мимо пруда. По дороге ее догнал пьяный бомж, он пытался завязать с ней разговор, но в ответ липчанка сделала ему замечание по поводу внешнего вида.
Вместе с этим своя порция эмоций досталась удивительной жительнице Задонского района. Уловам 80-летней Тамары Ивановны Татаринцевой позавидует любой рыбак, будь то честный любитель или даже браконьер.
Житель 20-го