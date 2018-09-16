Северо-западный ветер унесет жару: в Липецкой области до +21

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренный, местами небольшой дождь, гроза, днем без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, местами до 17 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем температура составит от 16 до 21 градусов тепла. В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, гроза, днем без осадков. Температура ночью от +8 до +10 градусов, днем от 18 до 20 градусов тепла.