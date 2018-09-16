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сегодня, 17:25

Северо-западный ветер унесет жару: в Липецкой области до +21

4 994
#дождь
3
Северо-западный ветер унесет жару: в Липецкой области до +21

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренный, местами небольшой дождь, гроза, днем без осадков. 

Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, местами до 17 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем температура составит от 16 до 21 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, гроза, днем без осадков. Температура ночью от +8 до +10 градусов, днем от 18 до 20 градусов тепла. 

4 994
#дождь
3

Комментарии (4)

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Мистер Трампец

45 минут назад
Дождь пошел...радуйтесь пипчане...
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123

59 минут назад
Погода на пред неделе будет миллион на миллион с каждым днем будет все теплее и теплее осадки возможны только в понедельник и ночью во вторник к выходным воздух прогреется до вполне Июльских +24+29 что на много выше нормы в среднем на 7-9 градусов погода будет очень теплой в категории климатическое лето только ночи будут остывать до +10 но днем воздух прогреется хорошо скорее всего это будет последняя волна такой теплой погоды
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Комар

сегодня, 18:29
он как Ленин, живее всех живых
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Виктор

сегодня, 17:57
Ура! Ещё бы комары сдохли.
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