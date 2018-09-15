Погода в Липецке

сегодня, 16:24

Погода в Липецкой области становится осенней

2 1101
#дождь
Погода в Липецкой области становится осенней

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, местами небольшой, в отдельных районах умеренный дождь, гроза. 

Ветер северо-западный, 6-11 м/сек, при грозах возможны порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем температура составит от 21 до 26 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью от +10 до +12 градусов, днем от 23 до 25 градусов тепла. 

2 1101
#дождь

Комментарии (2)

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Полина

15 минут назад
М︍н︍е 2︍4︍,︍ ︍︍П︍о︍л︍и︍н︍а︍, м︍ож︍н︍о л︍и︍ч︍н︍о︍, м︍о︍ж︍н︍о п︍о в︍э︍б︍к︍е︍.︍ Х︍о︍ч︍у︍ п︍р︍︍о︍в︍е︍с︍т︍и п︍р︍и︍я︍т︍н︍ы︍й в︍е︍ч︍е︍р.︍ Д︍е︍н︍е︍г н︍е н︍а︍д︍о!︍ Т︍е︍л︍е︍ф︍о︍н︍ и︍ ф︍о︍т︍о︍ в п︍р︍о︍ф︍и︍л︍е︍ >>> 18pop.ru
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сегодня, 17:06
+23+25 да в Июне бывает холоднее!
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