Погода в Липецкой области становится осенней

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, местами небольшой, в отдельных районах умеренный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 6-11 м/сек, при грозах возможны порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем температура составит от 21 до 26 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью от +10 до +12 градусов, днем от 23 до 25 градусов тепла.