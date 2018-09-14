В России

сегодня, 17:16

Глава ВТБ раскрыл подробности плана по дедолларизации

392
Во время проведения во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2018 году глава ВТБ Андрей Костин рассказал «Известиям» подробности плана по дедолларизации. В качестве одного из направлений деятельности был назван ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты. 

«Второе — перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в нашу юрисдикцию. По коллегам, которые попали в апрельские санкции (6 апреля США ввели ограничительные меры против 26 россиян и 15 российских компаний. — Ред.) — тому же «Русалу», — мы поняли, что регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач», — отметил представитель банка. 

Кроме того, он предложил размещать еврооблигации на российской площадке и отказаться от первичного депозитария в виде Euroclear (международный депозитарно-клиринговый центр, который обслуживает внебиржевой международный фондовый рынок. — Ред.) в пользу российского. 

Также предлагается лицензировать всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам. 
392

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Забайкалье появится аэродром с взлетной полосой более 3 тыс. метров
#авиация
В Забайкалье появится аэродром с взлетной полосой более 3 тыс. метров

сегодня, 17:18

В России
В деле о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» появился новый фигурант‍
#Пожар в Зимней вишне
В деле о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» появился новый фигурант‍

сегодня, 10:58

В России
На учениях «Восток-2018»‍ Россия применила уникальные ракеты-невидимки
#Восток-2018 #ракеты-невидимки
На учениях «Восток-2018»‍ Россия применила уникальные ракеты-невидимки

сегодня, 10:13

В России
На МКС нашли новые следы от дрели
#МКС #Союз
На МКС нашли новые следы от дрели

сегодня, 10:07

В России
Глава ВТБ придумал план по отказу от доллара
#Доллар #Костин
Глава ВТБ придумал план по отказу от доллара

сегодня, 09:58

В России
В России появятся инвестиционные суды

вчера, 16:05

В России