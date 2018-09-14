Общество

сегодня, 17:05

Дополнительные полосы для движения транспорта планируют на улице Баумана

16 1857
#дорожные работы
5
Дополнительные полосы для движения транспорта планируют на улице Баумана

Расширить и благоустроить один из въездов в областной центр – по улице Баумана, - такую задачу перед профильными структурами поставил глава Липецка Сергей Иванов. Сегодня теме посвятили выездное совещание. Его провёл исполняющий обязанности мэра города Дмитрий Аверов.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, чтобы разгрузить движение по Баумана, на участке от пересечения магистрали с улицей Пожарского до кольцевой развязки на подъезде к Окружному шоссе планируют построить дороги-дублёры – по одной полосе в обоих направлениях. Реализацию проекта исполняющий обязанности главы Липецка обсудил со специалистами департаментов дорожного хозяйства и благоустройства, а также градостроительства и архитектуры.

Претворение идеи в жизнь потребует серьёзных усилий и вложений, в частности придётся переносить опоры освещения и часть остановочных павильонов, устанавливать дополнительные светофоры, оборудовать кольцевые развязки, но главное – строить ливневую канализацию. Сегодня ливнёвки на участке нет, дождевая и талая вода уходит в грунт на обочинах, и высока вероятность, что при создании дополнительных полос дорогу будет затапливать. Поручение рассмотреть варианты строительства канализации и насосной станции было дано сотрудникам департамента градостроительства и архитектуры.

В конце совещания его участники остановились у въезда на Окружное шоссе – сегодня на одну из главных трасс от улицы Баумана ведёт всего одна полоса.

- Реализация проекта теряет всякий смысл, если в конце пути будут образовываться пробки. Необходимо продумать, как организовать подъезд к федеральной трассе, - отметил Дмитрий Аверов.

Пути решения вопроса в ближайшее время руководители города будут обсуждать с федеральными структурами.

Предполагается, что на реконструкцию выезда потребуется порядка 520 миллионов рублей – это предварительная стоимость без учёта строительства канализационно-насосной станции. 

- Работы требуются серьёзные и затратные, но их проведение необходимо для обеспечения комфорта липчан и гостей областного центра, - подытожил совещание исполняющий обязанности главы города. 


16 1857
#дорожные работы
5

Комментарии (16)

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одуванчик

48 минут назад
Серега должен повелевать,а не задачи ставить.Без бордюров это не дело.Не может главной быть дорога,без бордюра.
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Еборьтерарист

51 минуту назад
Пи..им пи..или и будем * ..ить
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Сильвер нервнаяистеричка ОПпять

сегодня, 21:07
Не потерплю никакого расширения!
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Егор

сегодня, 20:59
А на хрен там по полосе в каждую сторону то?! Ну и делайте одну, реверсивную, это решит проблему. А так , действительно, куда, вплотную к домам?!
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Пашинян

сегодня, 20:58
житель, про Кривец и Преображеновку забыл !
ответить

станция метро Соборная-Ленина,

сегодня, 19:04
Максим,
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Максим

сегодня, 19:02
А какой въезд в Липецк считается главным?
ответить

а у вас знатные чинуши не живут,

сегодня, 19:02
Стареющие в пробке жители Матырского, им туда не надо.
ответить

эт точно,

сегодня, 19:00
не позавидуешь жителям ул.Баумана,но дорогу надо расширять
ответить

Стареющие в пробке жители Матырского

сегодня, 18:57
А в Новой жизни нельзя мост второй ДОСТРОИТЬ? А в районе Аглофабрики расширить трудно? Мы утром час ползем до пл.Мира и вечером час до Матырского. Где щебень и асфальт???
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