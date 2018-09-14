Дополнительные полосы для движения транспорта планируют на улице Баумана

Расширить и благоустроить один из въездов в областной центр – по улице Баумана, - такую задачу перед профильными структурами поставил глава Липецка Сергей Иванов. Сегодня теме посвятили выездное совещание. Его провёл исполняющий обязанности мэра города Дмитрий Аверов.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, чтобы разгрузить движение по Баумана, на участке от пересечения магистрали с улицей Пожарского до кольцевой развязки на подъезде к Окружному шоссе планируют построить дороги-дублёры – по одной полосе в обоих направлениях. Реализацию проекта исполняющий обязанности главы Липецка обсудил со специалистами департаментов дорожного хозяйства и благоустройства, а также градостроительства и архитектуры.

Претворение идеи в жизнь потребует серьёзных усилий и вложений, в частности придётся переносить опоры освещения и часть остановочных павильонов, устанавливать дополнительные светофоры, оборудовать кольцевые развязки, но главное – строить ливневую канализацию. Сегодня ливнёвки на участке нет, дождевая и талая вода уходит в грунт на обочинах, и высока вероятность, что при создании дополнительных полос дорогу будет затапливать. Поручение рассмотреть варианты строительства канализации и насосной станции было дано сотрудникам департамента градостроительства и архитектуры.

В конце совещания его участники остановились у въезда на Окружное шоссе – сегодня на одну из главных трасс от улицы Баумана ведёт всего одна полоса.

- Реализация проекта теряет всякий смысл, если в конце пути будут образовываться пробки. Необходимо продумать, как организовать подъезд к федеральной трассе, - отметил Дмитрий Аверов.

Пути решения вопроса в ближайшее время руководители города будут обсуждать с федеральными структурами.

Предполагается, что на реконструкцию выезда потребуется порядка 520 миллионов рублей – это предварительная стоимость без учёта строительства канализационно-насосной станции.

- Работы требуются серьёзные и затратные, но их проведение необходимо для обеспечения комфорта липчан и гостей областного центра, - подытожил совещание исполняющий обязанности главы города.