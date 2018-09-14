«Водка моя! Я инвалид!»

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление регионального управления потребительского рынка и ценовой политики в адрес предпринимателя из Азербайджана. Мужчина является владельцем торговой точки в Липецке, где проверка нашла спиртное.

Как указано в материалах суда, проверяющие из управления потребрынка 5 февраля посетили магазин продуктов на улице Гоголя. В ходе осмотра помещений специалисты нашли в магазине 35 бутылок водки. Так как разрешения на продажу крепкого алкоголя у бизнесмена нет, то на него составили протокол по ч.3 ст. 14.17 КоАП за нарушение правил оборота спиртного.

Предприниматель вину не признал. Он просил суд учесть, что вся найденная водка — его личные запасы, а также то, что он — инвалид третьей группы. Такие доводы суд не убедили, их сочли способом избежать наказания.

Суд привлек мужчину к административной ответственности за нарушение правил оборота спиртного и назначил ему штраф в 500 000 рублей.