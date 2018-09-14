Общество

сегодня, 15:42

«Водка моя! Я инвалид!»

23 3051
#алкоголь
6
«Водка моя! Я инвалид!»

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление регионального управления потребительского рынка и ценовой политики в адрес предпринимателя из Азербайджана. Мужчина является владельцем торговой точки в Липецке, где проверка нашла спиртное.

 

Как указано в материалах суда, проверяющие из управления потребрынка 5 февраля посетили магазин продуктов на улице Гоголя. В ходе осмотра помещений специалисты нашли в магазине 35 бутылок водки. Так как разрешения на продажу крепкого алкоголя у бизнесмена нет, то на него составили протокол по ч.3 ст. 14.17 КоАП за нарушение правил оборота спиртного. 

Предприниматель вину не признал. Он просил суд учесть, что вся найденная водка — его личные запасы, а также то, что он — инвалид третьей группы. Такие доводы суд не убедили, их сочли способом избежать наказания. 

Суд привлек мужчину к административной ответственности за нарушение правил оборота спиртного и назначил ему штраф в 500 000 рублей.

23 3051
#алкоголь
6

Комментарии (23)

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Транс..ал

сегодня, 22:26
Леонид, Вы из Моти трансформировались?
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Вася

сегодня, 22:08
ты не попутал, до кровати, ты чё инвалид?
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*

сегодня, 22:03
*
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*

сегодня, 22:03
*
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Закрыть надо все рынки и ларьки

сегодня, 22:03
И мелкие магазины, и продовать всё только через пятёрочки, покупайки, магниты, пролетарский. Не нужны в цевилизованном мире эти пережитки Прошлого. И вообще нужно открыть в городе службу доставки продуктов питания до дома, до квартиры, до кровати
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...

сегодня, 21:48
ты первый раз зашёл на г48?
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Смешной

сегодня, 21:41
Читаешь комментарии и кажется инвалиды по голове их пишут.
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Бахром узбекистон

сегодня, 20:39
перегонка кизяка и получишь арака
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Бахром узбекистон

сегодня, 20:37
арака от ишака спасет и кафиров и верующих, а водка не поможа
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Насрулла

сегодня, 20:26
Он выполняет волю всевышнего- травит кафиров.
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