За чертой бедности выживают 9% липчан

9% населения Липецкой области в прошлом году имели денежные доходы ниже прожиточного минимума — их доля осталась такой же, как и в 2016 году, сообщает Росстат в исследовании социально-экономических индикаторов бедности в 2017 году.

Самым благополучным по этому показателю за последние пять лет был 2013 год, когда меньше прожиточного минимума получали 7,9% населения, пик пришелся на 2015 год (9,1%).

В среднем по стране за чертой бедности выживают 13,2%. Самая неблагополучная обстановка — в Тыве, где доход ниже прожиточного минимума у 41,5% населения, Ингушетии (31,6%) и Калмыкии (30,6%). Наименьшая доля выживающих в Ямало-Ненецком автономном округе (7,5%) и Татарстане (7,7%).

Величина прожиточного минимума в IV квартале 2017 года в Липецкой области составила 8 313 рублей. Между тем, среднедушевой доход в малоимущих семьях оказался на уровне 6 902,8 рублей в месяц. В среднем ежемесячный дефицит составил 1 810,9 рублей на человека и 7 217,6 тыс. на семью.

Малоимущее население примерно поровну проживает в городах и селах: 48,2% за чертой бедности — горожане, 51,8% жители сельской местности. Подавляющее большинство — семьи из трех и более человек. Так, на долю тех, чья семья состоит лишь из двух человек, приходится всего 6,7% (в России — 16,4%). В 89% малоимущих семей есть дети до 18 лет. В целом среди малоимущих 31,7% - дети до 16 лет, 56% - трудоспособные взрослые, еще 6,9% - люди старше трудоспособного возраста.