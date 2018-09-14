Экономика

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За чертой бедности выживают 9% липчан

21 1473
#доходы населения
За чертой бедности выживают 9% липчан

9% населения Липецкой области в прошлом году имели денежные доходы ниже прожиточного минимума — их доля осталась такой же, как и в 2016 году, сообщает Росстат в исследовании социально-экономических индикаторов бедности в 2017 году.

Самым благополучным по этому показателю за последние пять лет был 2013 год, когда меньше прожиточного минимума получали 7,9% населения, пик пришелся на 2015 год (9,1%). 

В среднем по стране за чертой бедности выживают 13,2%. Самая неблагополучная обстановка — в Тыве, где доход ниже прожиточного минимума у 41,5% населения, Ингушетии (31,6%) и Калмыкии (30,6%). Наименьшая доля выживающих в Ямало-Ненецком автономном округе (7,5%) и Татарстане (7,7%). 

Величина прожиточного минимума в IV квартале 2017 года в Липецкой области составила 8 313 рублей. Между тем, среднедушевой доход в малоимущих семьях оказался на уровне 6 902,8 рублей в месяц. В среднем ежемесячный дефицит составил 1 810,9 рублей на человека и 7 217,6 тыс. на семью. 

Малоимущее население примерно поровну проживает в городах и селах: 48,2% за чертой бедности — горожане, 51,8% жители сельской местности. Подавляющее большинство — семьи из трех и более человек. Так, на долю тех, чья семья состоит лишь из двух человек, приходится всего 6,7% (в России — 16,4%). В 89% малоимущих семей есть дети до 18 лет. В целом среди малоимущих 31,7% - дети до 16 лет, 56% - трудоспособные взрослые, еще 6,9% - люди старше трудоспособного возраста.

21 1473
#доходы населения

Комментарии (21)

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игры статистики

29 минут назад
Число россиян, доходы которых ниже прожиточного минимума, по итогам первого полугодия 2017 года составляет 21,1 миллиона человек, свидетельствуют данные Росстата. Этот показатель снизился на 0,2% в годовом выражении и составляет теперь 14,4% от всех жителей страны. В первом полугодии 2015 года бедных среди граждан России было 15,1%, в первой половине 2014 года — 13,1%. Прожиточный минимум во втором квартале был увеличен с 9909 до 10329 рублей на человека в месяц, напоминает Росстат. Для трудоспособного населения этот показатель равен 11163 рублей, для пенсионеров — 8506 рублей, для детей — 10160 рублей в месяц. При этом средний доход на человека во втором квартале 2017 года равняются 30,7 тысячам рублей ежемесячно. В марте вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец назвала бедность россиян уникальной. Так, средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей и при такой средней зарплате бедных быть вообще не должно.
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Все Путем

36 минут назад
skrip, ..дефицит некоторых видов товаров обусловлен превышением покупательной способности над предложением. простыми словами - очень трудно считать бедным сварщика , готового выложить за жигули две цены на стойку налом )) или летящего на самолете бедного советского гражданина за рижским бальзамом и натуральной ветчиной по госцене ,поскольку кооптроговская за углом по 3 р.60 коп. коп ( на 2 коп. дешевле бутылки натуральной водки). поскольку по наивности при изобилии халявы тогда считалось - " это дорого" )) миллионы бомжей и беспризорных появились только после СССР в отдемокраченной путинской России.
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Ау. правительство

37 минут назад
А если денежный доход равен прожиточному минимуму, и сколько таких, это что они хорошо живут?! Нет, это люди живут в глубокой нужде, бедности. Это лакеи, рабы, которые не доедают, не долечиваются, не имеют возможности для отдыха, не обеспечены одеждой, бельем, предметами гигиены, бытовой техникой, не имеют средств привести в порядок износившуюся сантехнику.
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как бы статистика

сегодня, 22:07
- Сколько будет дважды два? - А сколько нужно?
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мы ж поднялись с колен?

сегодня, 22:05
это происки 5 колоны и обамы
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До седых мудей дожил

сегодня, 21:43
Пенсионер, а грамотно писать так и не научился! Ну и зачем такому деньги? Все равно пропьёшь.
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город

сегодня, 20:58
60% не меньше
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жуть-жуткая!!!

сегодня, 20:43
Управление статистики или как там статистика называется напрямую подчиняется Правительству (Медведеву)- вот и процент нищих такой низкий, что господин приказал, то статистика (холопы) пишут.
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skrip

сегодня, 19:51
меньше слушай СМИ Гусинского,Дефицит -авось что нибудь принесу.А вот нищета ?
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меньше слушай СМИ Гусинского

сегодня, 19:41
skrip, ..что то Райкина за репризу " Авоська" к стенке не поставили , хотя он выступал с ней перед Политбюро во главе с Генсеком с кремлевской сцены ))..ха ха
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