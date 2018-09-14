сегодня, 15:16
Следователи просят помощи липчан в опознании обезглавленного трупа
Следственное управление СК РФ по Липецкой области обращается к жителям региона с просьбой о помощи в опознании тела мужчины, найденного в Ефремовском районе Тульской области. Возможно, погибший был жителем Липецкой области.
Приметы потерпевшего: рост 180 - 190 см, размер обуви 41 - 42, на плечах и груди веснушки, из одежды на мужчине имелись только «плавки» темно-синего цвета.
В пруд тело могли сбросить с 21 часа 30 минут 9 сентября до 9 часов 30 минут 10 сентября 2018 года.
Следователи просят липчан оказать содействие в установлении личности потерпевшего. Всех, кто обладает какой-либо информацией о данном человеке, просят сообщить ее по телефонам: 02, 8(487-41) 6-36-87 (Ефремовский МРСО).
Также можно сообщить об этом в официальных группах и аккаунтах следственного управления в социальных сетях:
- в Instagram - https://www.instagram.com/tulaskr/
- в Твиттер - https://twitter.com/sledcom_71
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