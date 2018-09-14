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Следователи просят помощи липчан в опознании обезглавленного трупа

29 9311
#убийство
6
Следователи просят помощи липчан в опознании обезглавленного трупа

 Следственное управление СК РФ по Липецкой области обращается к жителям региона с просьбой о помощи в опознании тела мужчины, найденного в Ефремовском районе Тульской области. Возможно, погибший был жителем Липецкой области.

По предварительным данным, 10 сентября 2018 года в головном пруду рыбхоза «Кобыленка» вблизи д. Кытино Ефремовского района Тульской области обнаружено тело мужчины без головы и кистей рук. До настоящего времени личность потерпевшего не установлена.

Приметы потерпевшего: рост 180 - 190 см, размер обуви 41 - 42, на плечах и груди веснушки, из одежды на мужчине имелись только «плавки» темно-синего цвета.

В пруд тело могли сбросить с 21 часа 30 минут 9 сентября до 9 часов 30 минут 10 сентября 2018 года.

Следователи просят липчан оказать содействие в установлении личности потерпевшего. Всех, кто обладает какой-либо информацией о данном человеке, просят сообщить ее по телефонам: 02, 8(487-41) 6-36-87 (Ефремовский МРСО).

Также можно сообщить об этом в официальных группах и аккаунтах следственного управления в социальных сетях:

- в Instagram - https://www.instagram.com/tulaskr/ 
- в Твиттер - https://twitter.com/sledcom_71
- в Facebook - https://www.facebook.com/profile.php?id=100014531174777 
- Вконтакте - https://vk.com/tulasledcom  
29 9311
#убийство
6

Комментарии (29)

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Липчанка

21 минуту назад
ь, особые приметы (татуировки, послеоперационные шрамы и т.п.) отсутствуют, волосы на лобке светло-русые,...". А нельзя было написать, что на теле русые волосы. В Туле тоже извращенцы работают.
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Липчанка

22 минуты назад
ь, в ВК ,в сводке,просто было написано ,что на лобке у него ,светло-русые волосы....это приметы...
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перец

сегодня, 22:37
Наверное под винты работников рыбхоза попал а они его и разделали, нужно их через полиграф .
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житель

сегодня, 22:25
кроме конопушек нет ничего? может тату или шрамы?
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Руслан

сегодня, 21:35
город, а та откуда будешь было
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Руслан

сегодня, 21:33
Ты идиот
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Руслан

сегодня, 21:32
Мотя, ты идиот
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город

сегодня, 20:56
быдло липецкое
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Зона

сегодня, 20:38
Совсем от рук отбился и голову потерял.
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он мазу держит

сегодня, 20:38
надо у авторитета Те рбу натора спросить
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