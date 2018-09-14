Происшествия

сегодня, 15:04

65-летнего водителя обвиняют в аварии, унесшей две жизни

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#Авария #ДТП
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65-летнего водителя обвиняют в аварии, унесшей две жизни

Жуткое ДТП произошло в феврале этого года на трассе Орел-Тамбов.

Отделом по расследованию преступлений в сфере дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по  Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 65-летнего жителя Липецкой области в «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Речь идет об аварии произошедшей 7 февраля этого года на трассе Орел-Тамбов, где столкнулись автомобили «Хонда» и «Ниссан». На месте ДТП погиб пассажир «Ниссана», позже умерла женщина, находившаяся в этом автомобиле.

Следствие установило, что 65-летний водитель  «Хонды», осуществляя движении со стороны Грязей в направлении Сселок, перед выездом на главную дорогу, для осуществления поворота налево, в нарушении требований п.8.1 ПДД РФ не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу водителю автомобиля, имевшему преимущество в движении. 

Обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему преступлении.


7 4894
#Авария #ДТП
4

Комментарии (7)

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Новый липчанин

21 минуту назад
Следственный комитет, а слабо дело о разбитой газели с работниками Липецкой ЦРБ до суда довести? Два года уже прошло. Ждем истечения срока привлечения к уголовной ответственности виновника?
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лд

сегодня, 21:37
кто трое из какой машины ,,
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+++

сегодня, 20:08
1983, зять был водителя ниссана
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1983

сегодня, 19:50
Реально трое погибших, его собственный зять в больнице умер через 2 дня
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Нудик

сегодня, 19:20
Не-две, а три на сколько мне известно. И все пассажиры несанна
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qwerty

сегодня, 17:40
А почему 2 жизни-то? 1 погиб на месте и 2 позже, в больнице. У виновника аварии вроде тоже, писали, жена умерла (если я ничего не путаю).
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Мое вымя

сегодня, 16:52
65 лет - совсем юный возраст по мнению Пенисфонда. Предлагаю отправить недоросля в колонию для несовершеннолетних.
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