65-летнего водителя обвиняют в аварии, унесшей две жизни

Жуткое ДТП произошло в феврале этого года на трассе Орел-Тамбов.

Отделом по расследованию преступлений в сфере дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 65-летнего жителя Липецкой области в «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Речь идет об аварии произошедшей 7 февраля этого года на трассе Орел-Тамбов, где столкнулись автомобили «Хонда» и «Ниссан» . На месте ДТП погиб пассажир «Ниссана», позже умерла женщина, находившаяся в этом автомобиле.

Следствие установило, что 65-летний водитель «Хонды», осуществляя движении со стороны Грязей в направлении Сселок, перед выездом на главную дорогу, для осуществления поворота налево, в нарушении требований п.8.1 ПДД РФ не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу водителю автомобиля, имевшему преимущество в движении.

Обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему преступлении.



