Общество

сегодня, 14:57

ДК «Сокол» обновят с учетом важности здания как объекта культурного наследия

20 1482
#ДК Сокол #реставрация #благоустройство
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ДК «Сокол» обновят с учетом важности здания как объекта культурного наследия

Дальнейший ремонт и реставрация ДК «Сокол» будут вестись с учетом того, что здание является частью архитектурного ансамбля площади Константиновой и объектом культурного наследия. Эти требования указаны в конкурсной документации к тендеру, объявленному управлением муниципального заказа мэрии Липецка. 

На обновление фасада и внутренних помещений ДК мэрия планирует потратить до 13,8 млн рублей. За эту сумму подрядчик постарается привести здание в соответствие с мерами безопасности и в тоже время сохранить архитектурную уникальность строения. Ремонт будет проходить под контролем специалистов областного управления по охране объектов культурного наследия. 

- Дом культуры поселка завода «Свободный Сокол» является ярким представителем типового строительства советского периода. Массовое развитие подобных клубных учреждений началось в СССР с ноября 1920 года. Автор липецкого проекта архитектор Гриневич. Строилось здание в два этапа, начало строительства приходится на 1938 год, после длительной консервации начался второй этап строительства в 1949 году. 12 мая 1951 года строительство здания Дома культуры, согласно акту приемки было официально завершено, - значится в отчете экспертов. 

Сегодня ДК «Сокол» - культурный центр целого района города. Здесь работают 24 творческих коллектива с общей численностью более 800 человек. Пять коллективов имеют звание «Народный», два - «Образцовый». В городе хорошо известны фольклорный ансамбль «Сокольские посиделки», цирк «Вдохновение», клуб спортивного бального танца «Элит-тон». В здании также базируется Липецкий драматический театр.

Напомним, что ремонт здания был вызван несчастным случаем: 13 декабря прошлого года на голову 29-летней липчанки упал кусок штукатурки. Ремонт здания разбили на два этапа. Вначале подрядчики выполнили противоаварийные работы (укрепили фасад, оббили штукатурку). Теперь начинается второй этап, который включает в себя не только ремонт фасада и внутренних помещений, но и благоустройство территории возле ДК «Сокол». Все работы должны завершить до конца декабря. 

20 1482
#ДК Сокол #реставрация #благоустройство
2

Комментарии (20)

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обновят

сегодня, 22:12
как ДК НЛМК?
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Взаимно

сегодня, 21:55
эко, так же, как и у тебя в подъезде
ответить

липчанка

сегодня, 21:44
Хорошо бы площадь у ДК Сокол очистить от автомобилей невозможно с детьми гулять или просто пожилым погулять того и гляди по ногам проедут
ответить

Василий

сегодня, 18:41
Влад, замучеешся пыль глотать. Булки не расслабляй , а то осиновый кол вхотид больно
ответить

Василий

сегодня, 18:41
Влад, замучеешся пыль глотать. Булки не расслабляй , а то осиновый кол вхотид больно
ответить

Василий

сегодня, 18:41
Влад, замучеешся пыль глотать. Булки не расслабляй , а то осиновый кол вхотид больно
ответить

Влад

сегодня, 18:35
Эх оббить бы Вам одно место,ретрограды .уевы.
ответить

нет глобализации !

сегодня, 18:25
Ольга К., да построили .... за 1,8 миллиарда рублей,чтобы с рождения чипировать младенцев.... А вы думаете,просто так Америка выделила деньги на строительство этого перинотального ?
ответить

Василий

сегодня, 17:59
Сергей 13, развалили- большинство заводов, снесли к херам собачьи манеж, спутник, дк нлмк, слоновник. Так что без дела не сидели. Ломать не строить
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Василий

сегодня, 17:57
Пашинян, . А ну да, там тоже можно развлекаться по своему. Всё для народа.
ответить
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