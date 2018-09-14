ДК «Сокол» обновят с учетом важности здания как объекта культурного наследия

Дальнейший ремонт и реставрация ДК «Сокол» будут вестись с учетом того, что здание является частью архитектурного ансамбля площади Константиновой и объектом культурного наследия. Эти требования указаны в конкурсной документации к тендеру, объявленному управлением муниципального заказа мэрии Липецка.

На обновление фасада и внутренних помещений ДК мэрия планирует потратить до 13,8 млн рублей. За эту сумму подрядчик постарается привести здание в соответствие с мерами безопасности и в тоже время сохранить архитектурную уникальность строения. Ремонт будет проходить под контролем специалистов областного управления по охране объектов культурного наследия.



- Дом культуры поселка завода «Свободный Сокол» является ярким представителем типового строительства советского периода. Массовое развитие подобных клубных учреждений началось в СССР с ноября 1920 года. Автор липецкого проекта архитектор Гриневич. Строилось здание в два этапа, начало строительства приходится на 1938 год, после длительной консервации начался второй этап строительства в 1949 году. 12 мая 1951 года строительство здания Дома культуры, согласно акту приемки было официально завершено, - значится в отчете экспертов.



Сегодня ДК «Сокол» - культурный центр целого района города. Здесь работают 24 творческих коллектива с общей численностью более 800 человек. Пять коллективов имеют звание «Народный», два - «Образцовый». В городе хорошо известны фольклорный ансамбль «Сокольские посиделки», цирк «Вдохновение», клуб спортивного бального танца «Элит-тон». В здании также базируется Липецкий драматический театр.



Напомним, что ремонт здания был вызван несчастным случаем: 13 декабря прошлого года на голову 29-летней липчанки упал кусок штукатурки. Ремонт здания разбили на два этапа. Вначале подрядчики выполнили противоаварийные работы (укрепили фасад, оббили штукатурку). Теперь начинается второй этап, который включает в себя не только ремонт фасада и внутренних помещений, но и благоустройство территории возле ДК «Сокол». Все работы должны завершить до конца декабря.



