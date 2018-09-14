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Украина выиграла у России апелляцию по долгу в три миллиарда долларов
Апелляционный суд Англии и Уэльса сегодня, 14 сентября, удовлетворил жалобу Украины по делу о долге Киева перед Москвой в размере $3 млрд.
Отмечается, что суд принял решение о проведении нового слушания по спору.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия обратится в Верховный суд Англии.
"Нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между Российской Федерацией и Украиной. Надеемся, что следующая инстанция, более высокая инстанция, окончательно примет объективное решение", — добавил он.
В 2013 году Москва выкупила украинские евробонды на три миллиарда долларов на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых). До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.
Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций — три миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа — 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты.
Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Позднее Украина обжаловала это решение в апелляционном суде.