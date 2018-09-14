Общество

сегодня, 13:41

В субботу движение транспорта в Липецке будет ограничено и изменено

13 5631
#транспорт
6
В субботу движение транспорта в Липецке будет ограничено и изменено

Всероссийский день бега «Кросс нации», футбольный матч, Парад студенчества и крестный ход состоятся в Липецке в эту субботу, в связи с чем движение по некоторым улицам будет ограничено, в работу пассажирского транспорта внесут изменения.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, временное ограничение движения транспорта будет введено:

- С 9.00 до 15.00 (во время Всероссийского дня бега) на участке улицы Ленина - от Зегеля до Студёновской;

- С 13.00 и до окончания мероприятия на площади Коммунальной - от улицы Первомайской до улицы Коммунальной, в связи с проведением футбольного матча.

 В режиме ожидания будет осуществляться движение транспорта:

- С 10.00 до 15.00 по маршруту шествия колонны участников Парада студенчества: площадь Ленина-Соборная – улица Интернациональная – улица Плеханова – липецкое Городище;

- С 10.00 до 15.00 по маршруту шествия участников крестного хода: храм Св. Преп. Сергия Радонежского – улица Политехническая – Бехтеева – Славянова – Замятина – Бехтеева – Политехническая – храм Св. Преп. Сергия Радонежского.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты с учётом вводимых ограничений.

В работу транспорта общего пользования города Липецка будут внесены следующие изменения:

В период проведения Всероссийского дня бега на улице Ленина:

- автобусы № 2, 12, 302, 315, 352 при движении в направлении к пл.Победы будут работать без заезда на ул.Ленина по схеме: «…ул.Студеновская – ул.Гагарина – ул.Плеханова – пл.Плеханова – ул.Зегеля (ЦУМ) – Петровский спуск – пл.Революции – ул.Советская – далее по утвержденным схемам»;

- автобусы № 345 будут работать по схеме: «…ул.Гагарина – ул.Плеханова – пл.Плеханова – ул.Зегеля – ул.Гагарина – далее по схеме».

В период проведения шествия-митинга «Парад студенчества»:

- движение автобусов № 2, 9т, 12, 22, 33, 36, 302, 306, 315, 322, 325, 352, 359 при прохождении колонной участников улицы Плеханова будет осуществляться в режиме ожидания.

В период проведения крестного хода:

- движение автобусов муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 8, 22, 300, 317, 322 будет осуществляться в режиме ожидания.

По мере прохождения участниками мероприятий указанных улиц движение пассажирского транспорта будет восстанавливаться и осуществляться по утвержденным схемам согласно расписаниям, отметили в профильном департаменте администрации Липецка.
13 5631
#транспорт
6

Комментарии (13)

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джентльмены удачи

сегодня, 22:15
―Вы из какого общества, ребята? ―"Трудовые резервы". ―А что, "Динамо" бежит? ―Все бегут.
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он

сегодня, 20:45
Пусть спортсмены с о своими соратниками по парку бегают, в Липецке их предостаточно. Парк победы, нижний парк.... и т.д. Зачем бегать по улицам и перекрывать движение?! Маразм... кому-то нужно деньги увести на все это?! А крестный ход, так это вообще сюрреализм, пусть своими силами идут как пешеходы. И к слову я на уневерситетском проживаю и мое вероисповедание ислам. Мы светское государство или у нас монополия, что за не уважение к другим конфессиям? Олег Петрович приведите административные дела в порядок.
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дух липецкого Т Р О Л Л Е Й Б У С А

сегодня, 19:36
Я вернусь вот увидите
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skrip

сегодня, 19:27
Алкаш, Ты что газеты не читаешь?Русским по белому начертано----15 сентября в Липецке ограничат продажу алкоголя. Запрет введён в связи с проведением шествия. Так что беги бери сегодня
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Алкаш

сегодня, 18:25
Хорошо хоть вотку продовать будут , долеко ходить не надо.
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Господин нашёлся

сегодня, 17:57
Маразм крепчает, "ненормальные" своё отбегут и разойдутся, так что потерпишь.А не хочется ждать--иди сам в поле поезди.
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Маразм крепчает

сегодня, 17:42
Есть мозг хоть у кого-нибудь в этой мэрии?! И так по городу не проехать, разрыли все дороги, а теперь еще кросс с крестным ходом! Что за дурь ? Почему надо бегать в центре города? Выходите в поле и бегайте там круглыми сутками! Почему нужно движение перекрывать из-за десятка ненормальных?
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Бим

сегодня, 15:34
Задолбали, какая разница * ? Бегайте в лесу или по полям. Не мешайте людям жить в городе
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Владимир

сегодня, 15:33
Я дурею . Слово Т Р О Л Л Е Й Б У С в Липецке стало запретным. Да , это днище...
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Владимир

сегодня, 15:32
Уберите с заставки * . Он Иванова в детстве напугал , когда он со своей * в город приехал.
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