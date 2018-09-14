В субботу движение транспорта в Липецке будет ограничено и изменено

Всероссийский день бега «Кросс нации», футбольный матч, Парад студенчества и крестный ход состоятся в Липецке в эту субботу, в связи с чем движение по некоторым улицам будет ограничено, в работу пассажирского транспорта внесут изменения.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, временное ограничение движения транспорта будет введено:



- С 9.00 до 15.00 (во время Всероссийского дня бега) на участке улицы Ленина - от Зегеля до Студёновской;



- С 13.00 и до окончания мероприятия на площади Коммунальной - от улицы Первомайской до улицы Коммунальной, в связи с проведением футбольного матча.



В режиме ожидания будет осуществляться движение транспорта:



- С 10.00 до 15.00 по маршруту шествия колонны участников Парада студенчества: площадь Ленина-Соборная – улица Интернациональная – улица Плеханова – липецкое Городище;



- С 10.00 до 15.00 по маршруту шествия участников крестного хода: храм Св. Преп. Сергия Радонежского – улица Политехническая – Бехтеева – Славянова – Замятина – Бехтеева – Политехническая – храм Св. Преп. Сергия Радонежского.



Автомобилистов просят заранее планировать маршруты с учётом вводимых ограничений.



В работу транспорта общего пользования города Липецка будут внесены следующие изменения:



В период проведения Всероссийского дня бега на улице Ленина:



- автобусы № 2, 12, 302, 315, 352 при движении в направлении к пл.Победы будут работать без заезда на ул.Ленина по схеме: «…ул.Студеновская – ул.Гагарина – ул.Плеханова – пл.Плеханова – ул.Зегеля (ЦУМ) – Петровский спуск – пл.Революции – ул.Советская – далее по утвержденным схемам»;



- автобусы № 345 будут работать по схеме: «…ул.Гагарина – ул.Плеханова – пл.Плеханова – ул.Зегеля – ул.Гагарина – далее по схеме».



В период проведения шествия-митинга «Парад студенчества»:



- движение автобусов № 2, 9т, 12, 22, 33, 36, 302, 306, 315, 322, 325, 352, 359 при прохождении колонной участников улицы Плеханова будет осуществляться в режиме ожидания.



В период проведения крестного хода:



- движение автобусов муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 8, 22, 300, 317, 322 будет осуществляться в режиме ожидания.



По мере прохождения участниками мероприятий указанных улиц движение пассажирского транспорта будет восстанавливаться и осуществляться по утвержденным схемам согласно расписаниям, отметили в профильном департаменте администрации Липецка.

