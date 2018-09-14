Общество

сегодня, 13:31

У входа в 133-й детсад старые мусорки поменяли на новые

17 1699
#дети
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У входа в 133-й детсад старые мусорки поменяли на новые

Но и это - не решение проблемы.

30 августа в публикации «Воспитанники 133-го детсада в Липецке с детства понимают, в какой стране живут», GOROD48 обратил внимание на недопустимое положение вещей: два ряда мусорных баков вдоль прохода в дошкольное образовательное учреждение, их которых на территорию детсада течет зловонная жижа.

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И вот прошло ровно полмесяца. Что же изменилось после нашей статьи?

- На мусорных площадках появились взамен старых металлических протекающих контейнеров новые пластиковые, - ответила заведующая детсадом Елена Купцова.

Елена Купцова заверила GOROD48, что ситуация - на контроле в департаменте образования администрации Липецка. Между тем в редакцию сегодня вновь позвонили обеспокоенные родители, сообщившие, что на мусорке много разбитого стекла.

- Замена одних мусорных контейнеров на другие - не решение проблемы. Мы обратились в городской департамент ЖКХ с просьбой вовсе убрать контейнерные площадки от входа в детский сад. Нас услышали. Скоро мусорные контейнеры будут перенесены с этого в другое место, - сообщил GOROD48 председатель департамента образования мэрии Александр Мочалов.
17 1699
#дети
1

Комментарии (17)

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Житель этого дома

сегодня, 22:35
Я думаю родителям не мусорки мешают, а просто машины парковать негде. Постоянно разъехаться не могут, каждому ж родителю нужно свое чадо чуть ли не в ворота ввезти.
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Мама

сегодня, 20:48
Кто придумал размещать мусорные площадки у входа в детский сад？Маразм
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мама

сегодня, 20:44
Можно и у 104 детского сада контейнеры поменять, ржавые,рваные,расплющенные,ищ них текут бурачно-морковные реки,перешагнуть невозможно,приходится обходить. Этими зловониями дышать дети, площадка детского сада в метре от мусорки！
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Ольга

сегодня, 19:36
Надеемся , что найдутся средства облагородить и украсить территорию прилегающую к воротам в детсад 133
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ЛИПЧАНИН

сегодня, 19:05
Поддерживаю.Такое безобразие, в каждом дворе!Супер архиважная новость!
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липчанка

сегодня, 18:58
Супер архиважная новость!!!! Почему по 1 каналу еще не показали?))))
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Врач

сегодня, 18:54
Иди в жопу,петух!!!!
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гость

сегодня, 18:05
Эта тема надоела.Вам же сказали, вопрос решается в городском департаменте ЖКХ!Что, больше новостей нет?
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Ольга

сегодня, 17:42
Неплохо было бы убрать от входа в детский сад мусор от гаражей, старые вешалки от ковров. И хоть как то улучшить внешний вид территории прилегающей к 133 детсаду. А то рядом у дома 24 по Петра Смородина делают ремонт двора за 10 миллионов рублей, а в 2 шагах - у садика , как после атомной войны местность выглядит.
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Пашинян

сегодня, 17:15
алисия, а других - то нет , новостей ! Новые мусорные баки , главная новость в РФ в 21 веке !
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