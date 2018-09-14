Общество
сегодня, 13:31
У входа в 133-й детсад старые мусорки поменяли на новые
Но и это - не решение проблемы.
30 августа в публикации «Воспитанники 133-го детсада в Липецке с детства понимают, в какой стране живут», GOROD48 обратил внимание на недопустимое положение вещей: два ряда мусорных баков вдоль прохода в дошкольное образовательное учреждение, их которых на территорию детсада течет зловонная жижа.
И вот прошло ровно полмесяца. Что же изменилось после нашей статьи?
- На мусорных площадках появились взамен старых металлических протекающих контейнеров новые пластиковые, - ответила заведующая детсадом Елена Купцова.
Елена Купцова заверила GOROD48, что ситуация - на контроле в департаменте образования администрации Липецка. Между тем в редакцию сегодня вновь позвонили обеспокоенные родители, сообщившие, что на мусорке много разбитого стекла.
- Замена одних мусорных контейнеров на другие - не решение проблемы. Мы обратились в городской департамент ЖКХ с просьбой вовсе убрать контейнерные площадки от входа в детский сад. Нас услышали. Скоро мусорные контейнеры будут перенесены с этого в другое место, - сообщил GOROD48 председатель департамента образования мэрии Александр Мочалов.
И вот прошло ровно полмесяца. Что же изменилось после нашей статьи?
- На мусорных площадках появились взамен старых металлических протекающих контейнеров новые пластиковые, - ответила заведующая детсадом Елена Купцова.
Елена Купцова заверила GOROD48, что ситуация - на контроле в департаменте образования администрации Липецка. Между тем в редакцию сегодня вновь позвонили обеспокоенные родители, сообщившие, что на мусорке много разбитого стекла.
- Замена одних мусорных контейнеров на другие - не решение проблемы. Мы обратились в городской департамент ЖКХ с просьбой вовсе убрать контейнерные площадки от входа в детский сад. Нас услышали. Скоро мусорные контейнеры будут перенесены с этого в другое место, - сообщил GOROD48 председатель департамента образования мэрии Александр Мочалов.
Житель этого дома
Мама
мама
Ольга
ЛИПЧАНИН
липчанка
Врач
гость
Ольга
Пашинян