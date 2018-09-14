Общество
сегодня, 13:22
Липчане будут есть бургеры наперегонки
27 2114
22 сентября в Липецке пройдет гастрономический фестиваль «Вкусный город».
Его центральной площадкой станет общественное пространство у Городища. Здесь в 15.00 начнется соревнование на скоростное поедании гамбургеров «НеГолодные игры». В каждом туре игр одновременно смогут участвовать до семи человек, сообщает отдел туризма администрации Липецка.
Фестиваль «Вкусный город» 22 сентября объединит в Липецке сразу пять площадок. Одноименный праздник на Городище (с 10 до 19 часов), сладкий проект «Я в шоколаде» в ТРЦ «Ривьера» (с 11 до 22 часов), «Сокольские пироги» в парке района Сокола (с 10 до 19 часов), «Картошкин день» на площади Клименкова (с 10 до 19 часов) и знакомую липчанам «Тыквенную кашу» около ДК «Матыра» (с 10 до 17 часов).
Фестиваль «Вкусный город» 22 сентября объединит в Липецке сразу пять площадок. Одноименный праздник на Городище (с 10 до 19 часов), сладкий проект «Я в шоколаде» в ТРЦ «Ривьера» (с 11 до 22 часов), «Сокольские пироги» в парке района Сокола (с 10 до 19 часов), «Картошкин день» на площади Клименкова (с 10 до 19 часов) и знакомую липчанам «Тыквенную кашу» около ДК «Матыра» (с 10 до 17 часов).
27 2114
все как у пиндосов
Житель Липецка
Сука
зоя
Лишь бы
С(л)ойка-обжиральщица
)))
skrip
ух ты
Хохленок индезит