Липчане будут есть бургеры наперегонки

22 сентября в Липецке пройдет гастрономический фестиваль «Вкусный город».

Его центральной площадкой станет общественное пространство у Городища. Здесь в 15.00 начнется соревнование на скоростное поедании гамбургеров «НеГолодные игры». В каждом туре игр одновременно смогут участвовать до семи человек, сообщает отдел туризма администрации Липецка.



Фестиваль «Вкусный город» 22 сентября объединит в Липецке сразу пять площадок. Одноименный праздник на Городище (с 10 до 19 часов), сладкий проект «Я в шоколаде» в ТРЦ «Ривьера» (с 11 до 22 часов), «Сокольские пироги» в парке района Сокола (с 10 до 19 часов), «Картошкин день» на площади Клименкова (с 10 до 19 часов) и знакомую липчанам «Тыквенную кашу» около ДК «Матыра» (с 10 до 17 часов).



