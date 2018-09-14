Общество

сегодня, 13:22

Липчане будут есть бургеры наперегонки

27 2114
#фестиваль
5

22 сентября в Липецке пройдет гастрономический фестиваль «Вкусный город». 

Его центральной площадкой станет общественное пространство у Городища. Здесь в 15.00 начнется соревнование на скоростное поедании гамбургеров «НеГолодные игры». В каждом туре игр одновременно смогут участвовать до семи человек, сообщает отдел туризма администрации Липецка.

Фестиваль «Вкусный город» 22 сентября объединит в Липецке сразу пять площадок. Одноименный праздник на Городище (с 10 до 19 часов), сладкий проект «Я в шоколаде» в ТРЦ «Ривьера» (с 11 до 22 часов), «Сокольские пироги» в парке района Сокола (с 10 до 19 часов), «Картошкин день» на площади Клименкова (с 10 до 19 часов) и знакомую липчанам «Тыквенную кашу» около ДК «Матыра» (с 10 до 17 часов).

27 2114
#фестиваль
5

Комментарии (27)

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все как у пиндосов

сегодня, 22:01
очередной рывок чиновного идиотизма
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Житель Липецка

сегодня, 21:45
Туалеты есть, 5 штук бесплатные. Так что всё будет хорошо. Приходите попробовать свои силы.
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Сука

сегодня, 21:29
Пипецк славится илитскими забавами и идиотами. Видимо жто уровень управления культуры, если оно еще есть. Осталось придумать конкурс по ущемлению яиц или кто круче испражнится. Это -уровень культуры Липецка .
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зоя

сегодня, 21:06
Надо это мероприятие "по поеданию наперегонки" срочно отменить. Это в первую очередь ОПАСНО для здоровья! Как врач предупреждаю!!!
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Лишь бы

сегодня, 20:57
за*рать мозги населению, а в первую очередь молодёжи чтобы тупели и ни о чём не думали.....
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С(л)ойка-обжиральщица

сегодня, 20:54
Я выиграю,заодно поправлюсь на пару кило,а то 90-маловато будет.ЮСА фореве!
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)))

сегодня, 20:48
Хохленок индезит,
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skrip

сегодня, 19:37
Пир во время чумы.
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ух ты

сегодня, 19:13
ванючие последователи америкосов жрите свои бургеры и рыгайте
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Хохленок индезит

сегодня, 19:10
Я не буду есть неделю! Чтобы на халяву насытиться американской пищей. Набить пузо и почувствовать себя американцем родившимся в Харькове
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