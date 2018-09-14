Липецкая экология лучше Крыма и Сахалина

Общественная организация «Зеленый патруль» представила экологический рейтинг регионов России по итогам лета 2018 года. Рейтинг сформирован на основе трех индексов — природоохранного, промышленно-экологического и социально-экологического.

Липецкая область сохранила свою позицию в общем списке и закрепилась в рейтинге на 50 месте. Экологическая ситуация, хуже чем в Липецкой области, по данным авторов работы, сложилась в Крыму, Алании, Хабаровском крае, на Сахалине и еще в 31 регионе России.



Среди регионов Центрального Черноземья наиболее чистой оказалась Тамбовская область, она же абсолютный лидер рейтинга. Белгородская область поднялась на четвертое место списка, а Воронежская область потеряла четыре позиции и спустилась на 48-ю строку.



Рейтинг замыкают Красноярский край, Еврейская АО, Нижегородская область, Республика Бурятия, Брянская область, Московская область, Иркутская область, Челябинская область и Свердловская область.



