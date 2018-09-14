Общество

сегодня, 13:17

Липецкая экология лучше Крыма и Сахалина

33 2366
#экология #рейтинг
1
Липецкая экология лучше Крыма и Сахалина

Общественная организация «Зеленый патруль» представила экологический рейтинг регионов России по итогам лета 2018 года. Рейтинг сформирован на основе трех индексов — природоохранного, промышленно-экологического и социально-экологического. 

Липецкая область сохранила свою позицию в общем списке и закрепилась в рейтинге на 50 месте. Экологическая ситуация, хуже чем в Липецкой области, по данным авторов работы, сложилась в Крыму, Алании, Хабаровском крае, на Сахалине и еще в 31 регионе России.

Среди регионов Центрального Черноземья наиболее чистой оказалась Тамбовская область, она же абсолютный лидер рейтинга. Белгородская область поднялась на четвертое место списка, а Воронежская область потеряла четыре позиции и спустилась на 48-ю строку. 

Рейтинг замыкают Красноярский край, Еврейская АО, Нижегородская область, Республика Бурятия, Брянская область, Московская область, Иркутская область, Челябинская область и Свердловская область. 

33 2366
#экология #рейтинг
1

Комментарии (33)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ПЛАНЕТА

5 минут назад
Какую- бы положительную статью не написали- всё равно обгадят. Ну, что за народ.
ответить

Гость

53 минуты назад
Феназепам, такое впечатление, что феназепан объелся феназепама.
ответить

оно и видно

сегодня, 22:18
а также в области балета мы впереди планеты всей
ответить

феназепам

сегодня, 21:08
Такое может быть только в путинской рашке!В полмиллионном городе,в полуторамиллионной области-НЕТ АДЕКВАТНОГО и НЕЗАВИСИМОГО сайта!!!Ладно вермахт втюхивает про экологию,сравнивает НАШУ и САХАЛИНСКУЮ :) :) :) но на помойке город48 нам пытаются впендюрить эту чушнятину!!!Наверно корреспондент на феназепаме или грибах.Ну так-для справки-про Липецкую обл уже сказал,а теперь про Сахалинскую:ВСЯ область Сахалин и Курилы=400000 чел,а Южно-Сахалинск отдельно даже до 200000 не дотягивает.Кругом ОКЕАН,НЕТ ни 1 хим.предприятия,ни 1 завода...Ну и как у нас экология может быть ЛУЧШЕ?????
ответить

Липецкая экология лучше

сегодня, 20:48
Если в городе есть черная металлургия ? для экологов.
ответить

САТАНА

сегодня, 19:44
Что курил автор статьи?
ответить

Инвалид

сегодня, 19:33
Обман, нам рассказывают сказки
ответить

Ага

сегодня, 17:43
Сам себя не похвалишь никто не похвалит
ответить

ну посудите сами)

сегодня, 16:55
если бы рейтинг был хуже, то им бы было гораздо легче объяснять ситуацию, связанную со здоровьем жителей и смертностью. а так он аж лучше Крыма и Сахалина, продуваемого всеми ветрами вдоль и поперек) поэтому с экологией все в полном порядке. а люди мрут пачками просто от уныния и грусти. спасибо мигранты поддерживают уровень и без того искусственно завышенного количества населения города
ответить

Мотя

сегодня, 16:41
Давно не была в Крыму, но читала, что Украина перекрыла водовод из Днепра, питающий Крым водой. И там дважды была экологическая проблема- высохли каналы с водой и появилась вонь. Впрочем, если перекрыть Днепр в районе Смоленска и чуть повыше, то и вся Украина останется без воды- выйдут из строя атомные станции и Днепрогэс, и тогда без танков можно спокойно войти в Киев. Но боятся это делать, хотя в непризнанных ДНР и ЛНР регулярно от обстрелов ВСУ гибнут мирные люди
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Дополнительные полосы для движения транспорта планируют на улице Баумана
#дорожные работы
16
Дополнительные полосы для движения транспорта планируют на улице Баумана

сегодня, 17:05

Общество
«Водка моя! Я инвалид!»
#алкоголь
23
«Водка моя! Я инвалид!»

сегодня, 15:42

Общество
ДК «Сокол» обновят с учетом важности здания как объекта культурного наследия
#ДК Сокол #реставрация #благоустройство
20
ДК «Сокол» обновят с учетом важности здания как объекта культурного наследия

сегодня, 14:57

Общество
В субботу движение транспорта в Липецке будет ограничено и изменено
#транспорт
13
В субботу движение транспорта в Липецке будет ограничено и изменено

сегодня, 13:41

Общество
У входа в 133-й детсад старые мусорки поменяли на новые
#дети
17
У входа в 133-й детсад старые мусорки поменяли на новые

сегодня, 13:31

Общество
Липчане будут есть бургеры наперегонки
#фестиваль
27
Липчане будут есть бургеры наперегонки

сегодня, 13:22

Общество