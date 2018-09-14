сегодня, 13:17
Липецкая экология лучше Крыма и Сахалина
Общественная организация «Зеленый патруль» представила экологический рейтинг регионов России по итогам лета 2018 года. Рейтинг сформирован на основе трех индексов — природоохранного, промышленно-экологического и социально-экологического.
Среди регионов Центрального Черноземья наиболее чистой оказалась Тамбовская область, она же абсолютный лидер рейтинга. Белгородская область поднялась на четвертое место списка, а Воронежская область потеряла четыре позиции и спустилась на 48-ю строку.
Рейтинг замыкают Красноярский край, Еврейская АО, Нижегородская область, Республика Бурятия, Брянская область, Московская область, Иркутская область, Челябинская область и Свердловская область.
ПЛАНЕТА
Гость
оно и видно
феназепам
Липецкая экология лучше
САТАНА
Инвалид
Ага
ну посудите сами)
Мотя