Жена запрещала мужу пить и он заточил ее в сарае

Липчанку освободили полицейские.

Мировым судьей судебного участка № 3 Октябрьского судебного района Липецка рассмотрено уголовное дело о незаконном лишении человека свободы.

Как установлено материалами уголовного дела, 20 июля подсудимый распивал дома спиртные напитки. В ответ на замечание жены и последующую за тем ссору мужчина под угрозой физической расправы затолкал ее в сарай и закрыл, лишив возможности самостоятельно выбраться из "заточения".

Через несколько часов женщина была вызволена полицейскими, прибывшими по вызову соседей, которые услышали крики о помощи.

По факту незаконного лишения свободы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ, в ходе расследования которого обвиняемый полностью признал свою вину.

При назначении наказания суд принял во внимание примирение супругов, наличие у них на иждивении двоих малолетних детей и приговорил подсудимого к наказанию в виде 6 месяцев ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.