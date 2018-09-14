Происшествия

55 минут назад

Жена запрещала мужу пить и он заточил ее в сарае

5 926
#лишение свободы
Жена запрещала мужу пить и он заточил ее в сарае

Липчанку освободили полицейские.

Мировым судьей судебного участка № 3 Октябрьского судебного района  Липецка рассмотрено уголовное дело о незаконном лишении человека свободы.

Как установлено материалами уголовного дела, 20 июля подсудимый распивал дома спиртные напитки. В ответ на замечание жены и последующую за тем ссору мужчина под угрозой физической расправы затолкал ее в сарай и закрыл, лишив возможности самостоятельно выбраться из "заточения".  

Через несколько часов женщина была вызволена полицейскими, прибывшими по вызову соседей, которые услышали крики о помощи.

По факту незаконного лишения свободы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ, в ходе расследования которого обвиняемый полностью признал свою вину. 

При назначении наказания суд принял во внимание примирение супругов, наличие у них на иждивении двоих малолетних детей и приговорил подсудимого  к наказанию в виде  6 месяцев ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

5 926
#лишение свободы

Комментарии (5)

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Решала

7 минут назад
Поц конечно не прав... Но и они доводят мама не горюй! Про пить мешала могли и придумать менты и подписать
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Да ладно

15 минут назад
На пол года посадили? Как же любят судьи таких бедолаг сажать. Васильева, обворовавшая пол страны, 3 месяца отсидела.
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со

25 минут назад
стороны легко советовать .А тут двое маленьких детей,да и как делить частный дом
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Местный

30 минут назад
Опять менты с прокурорами на алкаше отыгрались и отрапортовали фууу..... мля позорные
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Мотя

40 минут назад
Разводись, дура. В сдедующий раз он сбросит тебя в подвал
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