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На учениях «Восток-2018» Россия применила уникальные ракеты-невидимки
Во время масштабных международных учений в Бурятии российские военные применили "ракеты-невидимки", превосходящие по характеристикам известные зарубежные аналоги.
Тихонов рассказал об отражении условного ракетного удара по Забайкалью с помощью систем ПВО. По его словам, чтобы усложнить задачу, командование добавило в состав массированного удара специальные тренировочные копии настоящих крылатых ракет, которые способны огибать рельеф, и имитаторы баллистических боеголовок.
Кроме того, добавлены были и мишени-имитаторы ракет с технологией «стелс».
«В маневрах были применены особые мишени-имитаторы ракет, с очень низкой радиозаметностью, по-другому — с технологией «стелс», «невидимки». Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих ракет», — пояснил Тихонов.