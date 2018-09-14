Происшествия

сегодня, 09:09

Карманница обокрала пенсионерку в больнице

4 875
#кража
Карманница обокрала пенсионерку в больнице

Воровка задержана.

13 сентября в Грязях обокрали 69-летнюю пенсионерку: когда та находилась в ГУЗ "Грязинская ЦРБ" у регистратуры из ее сумки украли кошелек, в котором находились 1000 рублей, пенсионное удостоверение, транспортная карта, ключи.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлена и доставлена в отдел полиции 32-летняя неработающая местная жительница.

Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.

В случае если вина подозреваемой будет доказана, санкция части 2 статьи 158 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

4 875
#кража

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вера Степановна

сегодня, 09:58
Добровольно-принудительное стерилизование.
ответить

Пашинян

сегодня, 09:54
гостья, а детишек голопузеньких кормить-то надо , вон , сколько их бегает , черноволосеньких ромал !
ответить

гостья

сегодня, 09:41
да как руки поднимаются у пенсионеров красть
ответить

Пашинян

сегодня, 09:18
ну . если , цыгане , то условный , смягчающее обстоятельство , 10 голопузых детей !
ответить

Еще в рубрике

Жена запрещала мужу пить и он заточил ее в сарае
#лишение свободы
5
Жена запрещала мужу пить и он заточил ее в сарае

56 минут назад

Происшествия
16-летняя девушка пострадала в столкновении иномарок
#авария #ДТП
2
16-летняя девушка пострадала в столкновении иномарок

сегодня, 09:04

Происшествия
Мотоциклист попал под иномарку
#авария #ДТП
6
Мотоциклист попал под иномарку

сегодня, 08:20

Происшествия
Убившего пенсионерку бомжа на 12 лет отправили в колонию и обязали выплатить 1 млн рублей
#убийство
9
Убившего пенсионерку бомжа на 12 лет отправили в колонию и обязали выплатить 1 млн рублей

сегодня, 08:11

Происшествия
Липчанин задушил пасынка за постоянные унижения и оскорбления
#убийство
40
Липчанин задушил пасынка за постоянные унижения и оскорбления

вчера, 13:18

Происшествия
В Липецке полицейские задержали подозреваемого в краже бурильной установки
#кража
5
В Липецке полицейские задержали подозреваемого в краже бурильной установки

вчера, 12:40

Происшествия