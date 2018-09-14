Карманница обокрала пенсионерку в больнице

Воровка задержана.

13 сентября в Грязях обокрали 69-летнюю пенсионерку: когда та находилась в ГУЗ "Грязинская ЦРБ" у регистратуры из ее сумки украли кошелек, в котором находились 1000 рублей, пенсионное удостоверение, транспортная карта, ключи.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлена и доставлена в отдел полиции 32-летняя неработающая местная жительница.

Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.

В случае если вина подозреваемой будет доказана, санкция части 2 статьи 158 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.