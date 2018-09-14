Дорожные работы на улице Зои Космодемьянской внесут изменения в работу пассажирского транспорта

Из-за земляных работ ориентировочно с 00:00 15 сентября до 12:00 16 сентября будет перекрыто движение по улице Зои Космодемьянской, в связи с чем в работу транспорта общего пользования будут внесены изменения, сообщили в профильном департаменте администрации города.

- Автобусы муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 6, 34, 40, 343, будут работать по схеме: «… Петровский мост – пл. Мира – пр. Мира – пер. Бестужева – ул. Ферросплавная – ул. Алмазная – ул. З. Космодемьянской – далее по утвержденным схемам»; - Автобусы сезонных садоводческих маршрутов будут работать от остановочного пункта «пл. Мира», расположенном на ул. З. Космодемьянской, по схеме: «ул. З. Космодемьянской – пл. Мира– пр. Мира – пер. Бестужева – ул. Ферросплавная – ул. Алмазная – ул. З. Космодемьянской – далее по утвержденным схемам».

