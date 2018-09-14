Происшествия
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Убившего пенсионерку бомжа на 12 лет отправили в колонию и обязали выплатить 1 млн рублей
Бродяга забил женщину и сжег ее тело.
Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор бомжевавшему в городе мужчине, который приехал из Ставропольского края. Бездомный убил пенсионерку и сжег ее тело. Ранее мужчина был судим за драки.
Как установил суд, преступление было совершено днем 7 октября 2017 года возле пруда на улице Механизаторов в Липецке. Рядом с частным водоемом в шалаше жил бомж, который подрабатывал в компании по аренде беседок на пруду. 68-летняя липчанка Мария Дубовенко шла к своей подруге мимо пруда. По дороге ее догнал пьяный бомж, он пытался завязать с ней разговор, но в ответ липчанка сделала ему замечание по поводу внешнего вида. Бомж рассвирепел и бросился на пенсионерку. Он кулаками нанес женщине несколько ударов по голове, и та умерла на месте от травмы мозга.
Убийца развел костер из автомобильных покрышек, куда бросил труп пенсионерки. С собой с места расправы бомж унес телефон жертвы и 3 000 рублей из ее сумки. Несколько дней бродяга вел себя как обычно, но скоро пенсионерку начали искать родственники. Тогда бомж решил скрыться. Он украл велосипед и уехал искать укрытие. Пару дней он жил на заброшенной даче, а потом пошел в сторону Воронежа, его подбирали попутки и так он добрался до дома сестры в Ставропольском крае. Там его в январе 2018 года и задержала полиция.
Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина обязан возместить дочери убитой женщины моральный вред в 1 млн рублей и материальный ущерб.
Как установил суд, преступление было совершено днем 7 октября 2017 года возле пруда на улице Механизаторов в Липецке. Рядом с частным водоемом в шалаше жил бомж, который подрабатывал в компании по аренде беседок на пруду. 68-летняя липчанка Мария Дубовенко шла к своей подруге мимо пруда. По дороге ее догнал пьяный бомж, он пытался завязать с ней разговор, но в ответ липчанка сделала ему замечание по поводу внешнего вида. Бомж рассвирепел и бросился на пенсионерку. Он кулаками нанес женщине несколько ударов по голове, и та умерла на месте от травмы мозга.
Убийца развел костер из автомобильных покрышек, куда бросил труп пенсионерки. С собой с места расправы бомж унес телефон жертвы и 3 000 рублей из ее сумки. Несколько дней бродяга вел себя как обычно, но скоро пенсионерку начали искать родственники. Тогда бомж решил скрыться. Он украл велосипед и уехал искать укрытие. Пару дней он жил на заброшенной даче, а потом пошел в сторону Воронежа, его подбирали попутки и так он добрался до дома сестры в Ставропольском крае. Там его в январе 2018 года и задержала полиция.
Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина обязан возместить дочери убитой женщины моральный вред в 1 млн рублей и материальный ущерб.
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