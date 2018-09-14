Происшествия

сегодня, 08:11

Убившего пенсионерку бомжа на 12 лет отправили в колонию и обязали выплатить 1 млн рублей

9 2595
#убийство
Убившего пенсионерку бомжа на 12 лет отправили в колонию и обязали выплатить 1 млн рублей

Бродяга забил женщину и сжег ее тело. 

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор бомжевавшему в городе мужчине, который приехал из Ставропольского края. Бездомный убил пенсионерку и сжег ее тело. Ранее мужчина был судим за драки.

Как установил суд, преступление было совершено днем 7 октября 2017 года возле пруда на улице Механизаторов в Липецке. Рядом с частным водоемом в шалаше жил бомж, который подрабатывал в компании по аренде беседок на пруду. 68-летняя липчанка Мария Дубовенко шла к своей подруге мимо пруда. По дороге ее догнал пьяный бомж, он пытался завязать с ней разговор, но в ответ липчанка сделала ему замечание по поводу внешнего вида. Бомж рассвирепел и бросился на пенсионерку. Он кулаками нанес женщине несколько ударов по голове, и та умерла на месте от травмы мозга.

Убийца развел костер из автомобильных покрышек, куда бросил труп пенсионерки. С собой с места расправы бомж унес телефон жертвы и 3 000 рублей из ее сумки. Несколько дней бродяга вел себя как обычно, но скоро пенсионерку начали искать родственники. Тогда бомж решил скрыться. Он украл велосипед и уехал искать укрытие. Пару дней он жил на заброшенной даче, а потом пошел в сторону Воронежа, его подбирали попутки и так он добрался до дома сестры в Ставропольском крае. Там его в январе 2018 года и задержала полиция.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина обязан возместить дочери убитой женщины моральный вред в 1 млн рублей и материальный ущерб.
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#убийство

Комментарии (10)

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Соседи

21 секунду назад
Ну-ну, прудик там очень стремный, да место такое, что без бойцовской собаки и охраны лучше не ходить!
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Ну-ну

10 минут назад
Работающий бомж? Что там за прудик то? Понятно, что туда теперь не нагой, если там бомжары услуги предоставляют. Пeдикyлёх какой-нибудь подхватишь
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Соседи

15 минут назад
Надо сажать пожизненно!!!
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Соседи

16 минут назад
Царствие небесное Марии Васильевне! Хороший был человек! А бомжу 12 лет - это не срок, он там просидит в тепле, среди своих , в своем микроклимате, и опять на волю, убивать людей, тем более, что на его совести уже есть убитые кроме Дубовенко М.В.! Страшно жить пока таких "людей" * сажать пожизненно!!!
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Просто Липецк

сегодня, 10:14
СТАЛИН, - Слишком просто. - Эл. стул. С нуля и до упора. Прибавлять по 5 В в час.
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Сами Вы

сегодня, 09:17
Бабульки....68 лет самый рассвет...
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Пенсионер

сегодня, 09:08
Распоряжение плешивого царя уничтожать пенсионеров любыми способами,поэтому маленькие сроки за убийства
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Как так

сегодня, 08:50
Убил седьмого, а пропала восьмого в 13.30?
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Да уж...

сегодня, 08:42
СТАЛИН, точно! Что за * 12 лет?! Ранее этот упырь был судим, убил бедную бабульку, украл велосипед и ВСЕГО ЛИШЬ 12 лет??!!!
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СТАЛИН

сегодня, 08:26
Расстрелять.
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