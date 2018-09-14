Общество

вчера, 20:22

Роспотребнадзор предупреждает: осенью липчанам по-прежнему будут угрожать клещи

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#Клещи #боррелиоз #укусы
Роспотребнадзор предупреждает: осенью липчанам по-прежнему будут угрожать клещи

Вредные насекомые в этом году уже установили своеобразный рекорд, отправив к медикам почти 6 тысяч человек.

2018 год был отмечен невиданной активностью клещей в Липецкой области. Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, на данный момент в медицинские учреждения с жалобами на укусы опасных насекомых обратились 5 595 человек. Это в полотора (!) раза больше, чем годом ранее, когда за аналогичный период с жалобами обратились 3 862 человека.

Не снижают активности клещи и осенью. За прошлую неделю они покусали 96 человек, неделей ранее - 82.

В Роспотребнадзоре дают неблагоприятный энтомологический прогноз на осень. Пик осенней активности переносчиков различных заболеваний ожидают в период с последней декады сентября по первую декаду октября.

В Липецкой области в этом году отмечено 36 случаев клещевого боррелиоза (болезни Лайма), после которой человек нередко оформляет инвалидность.

На данный момент исследованы 4006 клещей, снятых с населения (от 71,6 % обратившихся). Из них 15,0% инфицировано возбудителем клещевого боррелиоза, 2,9% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, 0,8% - моноцитарного эрлихиоза человека.

7 1369
#Клещи #боррелиоз #укусы

Комментарии (7)

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Максим

37 минут назад
Клещь!! А клещь!! Укуси плиз Королёва очень просим
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Олень

сегодня, 09:34
в лесах их нет!
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Работник БТИ

сегодня, 07:38
Похож на нашего шефа,наверно * .
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Ольга

сегодня, 01:34
Зря смеетесь. В прошлом году собаку укусил в ноябре, уже и перестала капать и ошейник от клещей покупать.Долго лечили боррелиоз , сама и не могла предположить, а ветврачи сказали, что и в ноябре кусают.
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Все нормально.

сегодня, 00:19
особенно в конце ноября и на новый год.
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Я

вчера, 22:55
А так же единороги....
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ДЕД

вчера, 22:47
НЕЧЕМ ИМ УЖЕ ЗАНЯТЬЯ
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