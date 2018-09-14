Роспотребнадзор предупреждает: осенью липчанам по-прежнему будут угрожать клещи

Вредные насекомые в этом году уже установили своеобразный рекорд, отправив к медикам почти 6 тысяч человек.

2018 год был отмечен невиданной активностью клещей в Липецкой области. Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, на данный момент в медицинские учреждения с жалобами на укусы опасных насекомых обратились 5 595 человек. Это в полотора (!) раза больше, чем годом ранее, когда за аналогичный период с жалобами обратились 3 862 человека.

Не снижают активности клещи и осенью. За прошлую неделю они покусали 96 человек, неделей ранее - 82.

В Роспотребнадзоре дают неблагоприятный энтомологический прогноз на осень. Пик осенней активности переносчиков различных заболеваний ожидают в период с последней декады сентября по первую декаду октября.

В Липецкой области в этом году отмечено 36 случаев клещевого боррелиоза (болезни Лайма), после которой человек нередко оформляет инвалидность.

На данный момент исследованы 4006 клещей, снятых с населения (от 71,6 % обратившихся). Из них 15,0% инфицировано возбудителем клещевого боррелиоза, 2,9% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, 0,8% - моноцитарного эрлихиоза человека.