Общество

вчера, 20:16

Липецкий водитель не хотел оплачивать 57 штрафов ГИБДД

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#Приставы #УФССП #долги
Липецкий водитель не хотел оплачивать 57 штрафов ГИБДД

Впрочем. под страхом начать ходить пешком он в один день закрыл все долги.

Житель Советского округа Липецка накопил штрафов ГИБДД на общую сумму в 74 тысячи рублей. Как уточнили в областном управлении федеральной службы судебных приставов, всего липчанин не оплатил 57 штрафов.

Ключик к злостному должнику оказалось подобрать не сложно. Пристав пригрозил наложить запрет на право управления транспортным средством, после чего автолюбитель разом погасил всю задолженность. Видимо. без авто и быстрой езды он себя не представляет. А штрафы в таком случае - дело житейское.

Фото 34.rodina.news

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#Приставы #УФССП #долги

Комментарии (5)

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Максим

33 минуты назад
К чему статья? И кем заказа на? Приставами му.....ми? 74 штрафа это справка от психиатра! А писать что сразу оплатил похоже на подвох. Не так просто лишить прав за долги! Практически не возможно, мера есть на практике не работает
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паша

47 минут назад
это у него все штрафы за превышение? надо срочно менять законы - такому водителю не место на общественных дорогах. мало чтоли людей погибает под колесами машин? черт с этими копеечными штрафами - надо права забирать!!!
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Опер

сегодня, 07:41
Штрафы уходят за кардон,Канаду или США,посмотри в штрих код.
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1

сегодня, 00:09
Небось не штрафы, а тупорылые "постановления" с камер фиксации без суда и следствия. Соответственно, не доказано, кто за рулём и прочие важные моменты. Презумпция виновности чистой воды. А на повторные штрафы нужно просто пробивать документы на постах. И вешать фото штрафников на площадях.
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Иваныч

вчера, 23:45
Ну и что? Всё равно детские площадки не строят, инфраструктуру не развивают, асфальт- впервые за 10 лет катают... * с таким-же желанием ловили тех, кто сейчас заграницей отмытые миллиарды тратит!
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