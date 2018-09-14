Липецкий водитель не хотел оплачивать 57 штрафов ГИБДД

Впрочем. под страхом начать ходить пешком он в один день закрыл все долги.

Житель Советского округа Липецка накопил штрафов ГИБДД на общую сумму в 74 тысячи рублей. Как уточнили в областном управлении федеральной службы судебных приставов, всего липчанин не оплатил 57 штрафов.

Ключик к злостному должнику оказалось подобрать не сложно. Пристав пригрозил наложить запрет на право управления транспортным средством, после чего автолюбитель разом погасил всю задолженность. Видимо. без авто и быстрой езды он себя не представляет. А штрафы в таком случае - дело житейское.



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