Спорт

вчера, 20:10

Футболиста «Металлурга» официально признали лучшим в группе «Центр»

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#Футбол #"Металлург". Николай Иванников
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Футболиста «Металлурга» официально признали лучшим в группе «Центр»

Любопытно, что тренер нашей команды голосовал за следующий соперников - торпедовцев.

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) подвела итоги опроса тренеров на предмет определения лучших футболистов и наставников. В число лауреатов вошел и лидер нашей команды Николай Иванников, которого признали лучшим игроком группы «Центр».

Отметим, что Иванников с 7-ю мячами является лучшим бомбардиром не только нашей команды, но и всего турнира в целом. В четырех матчах в апреле 26-летний атакующий хавбек забил 6 мячей (в том числе один - с пенальти) и сделал три результативные передачи.

Лучшим тренером «Центра» признали Игоря Колыванова, чье столичное «Торпедо» до сих пор не потеряло ни одного очка.

Именно за Колыванова отдал свой голов и «рулевой» «Металлурга» Сергей Машнин. Лучшим игроком он назвал вратаря «Торпедо» Петра Устинова, который в 4-х августовских матчах не пропустил ни одного гола, да и вообще в 7-ми матчах своей команды лишь один раз вынул мяч из сетки собственных ворот.

Добавим, что по условиям конкурса тренеры не имеют права голосовать за себя и футболистов своих команд.

Лучшим голом «Металлурга» в августе Машнин назвал мяч Николая Иванникова в ворота «Ротора-2» в Волгограде на 44-й минуте, после которого счет стал - 4:0. Вратарь «красно-черных» Иван Скрипник рукой ввел мяч в игру, Сергей Чернышов по высокой дуге сделал заброс на Иванникова, который принял передачу и вторым касанием поразил дальний угол.

Лучшими игроками в других группах второго дивизиона стали: на «Западе» - нападающий «Текстильщика» (Иваново) Александр Алексеев; на «Юге» - полузащитник Хачим Машуков из ФК «Спартак-Нальчик»; в группе «Урал-Приволжье»  полузащитник из «КАМАЗа» (Набережные Челны) Руслан Галиакберов; в группе «Восток» нападающий Александр Гаглоев из «Сахалина» (Южно-Сахалинск).

Лучшими тренерами признаны: Денис Бояринцев, «Текстильщик» (Иваново) - «Запад»; Софербий Ешугов, «Дружба» (Майкоп) - «Юг»; Евгений Ефремов, «КАМАЗ» (Набережные Челны) - «Урал-Приволжье»; Владимир Арайс, «Иртыш» (Омск) - «Восток».

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#Футбол #"Металлург". Николай Иванников
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Вася

сегодня, 00:50
Ждём нашу команду в первой Лиге успехов ребята и здоровья всем вам и вашим близким
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