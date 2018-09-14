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вчера, 20:18
Липецкая вечЁрка: бродячая угроза, убийство на эмоциях и штраф за митинг против пенсионной реформы
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 13 сентября.
Максимальное внимание липчане сегодня уделили автомобильной аварии. «Ниссан» 35-летнего водителя столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 48-летнего мужчины. В результате аварии 35-летняя пассажирка первой иномарки с травмой доставлена в больницу.
Активно читатели интересовались убийством. Липчанин застал 40-летнего пасынка пьяным. Между мужчинами произошел конфликт. Пасынок, которого обвиняемый воспитывал с детства, стал вновь унижать и оскорблять отчима. В аффекте обвиняемый подошел к пасынку и задушил его. Мужчина потом сам попросил вызвать полицию.
Значительное число отзывов собрала новость про бродячих собак в 29-ом микрорайоне. «Пять лет живу в новостройке на улице Свиридова, и все пять лет - стаи собак. Сначала от них приходилось убегать старшему сыну по дороге в школу и из школы, теперь подрос младший — ситуация повторяется».
Бурное обсуждение вызвало сообщение насчет штрафа за гражданскую позицию и участие в несанкционированном митинге. Участник несанкционированного митинга сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста в Липецке Юрий Москалев оштрафован на 10 000 рублей.
Между тем, липчанам в четверг оказалось интересно, за что случайного человека могут избить около бара. «Ветеран потерял сознание и пришел в себя только в больнице. У него диагностировали переломы носа, челюсти и рёбер».
Активно читатели интересовались убийством. Липчанин застал 40-летнего пасынка пьяным. Между мужчинами произошел конфликт. Пасынок, которого обвиняемый воспитывал с детства, стал вновь унижать и оскорблять отчима. В аффекте обвиняемый подошел к пасынку и задушил его. Мужчина потом сам попросил вызвать полицию.
Значительное число отзывов собрала новость про бродячих собак в 29-ом микрорайоне. «Пять лет живу в новостройке на улице Свиридова, и все пять лет - стаи собак. Сначала от них приходилось убегать старшему сыну по дороге в школу и из школы, теперь подрос младший — ситуация повторяется».
Бурное обсуждение вызвало сообщение насчет штрафа за гражданскую позицию и участие в несанкционированном митинге. Участник несанкционированного митинга сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста в Липецке Юрий Москалев оштрафован на 10 000 рублей.
Между тем, липчанам в четверг оказалось интересно, за что случайного человека могут избить около бара. «Ветеран потерял сознание и пришел в себя только в больнице. У него диагностировали переломы носа, челюсти и рёбер».
Анна
вот такие выборы