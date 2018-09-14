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вчера, 20:18

Липецкая вечЁрка: бродячая угроза, убийство на эмоциях и штраф за митинг против пенсионной реформы

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: бродячая угроза, убийство на эмоциях и штраф за митинг против пенсионной реформы

Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 13 сентября.

Максимальное внимание липчане сегодня уделили автомобильной аварии. «Ниссан» 35-летнего водителя столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 48-летнего мужчины. В результате аварии 35-летняя пассажирка первой иномарки с травмой доставлена в больницу.

Активно читатели интересовались убийством. Липчанин застал 40-летнего пасынка пьяным. Между мужчинами произошел конфликт. Пасынок, которого обвиняемый воспитывал с детства, стал вновь унижать и оскорблять отчима. В аффекте обвиняемый подошел к пасынку и задушил его. Мужчина потом сам попросил вызвать полицию.

Значительное число отзывов собрала новость про бродячих собак в 29-ом микрорайоне. «Пять лет живу в новостройке на улице Свиридова, и все пять лет - стаи собак. Сначала от них приходилось убегать старшему сыну по дороге в школу и из школы, теперь подрос младший — ситуация повторяется».

Бурное обсуждение вызвало сообщение насчет штрафа за гражданскую позицию и участие в несанкционированном митинге. Участник несанкционированного митинга сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста в Липецке Юрий Москалев оштрафован на 10 000 рублей.

Между тем, липчанам в четверг оказалось интересно, за что случайного человека могут избить около бара. «Ветеран потерял сознание и пришел в себя только в больнице. У него диагностировали переломы носа, челюсти и рёбер».
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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (2)

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Анна

49 минут назад
Не важно кто и как голосует, важно кто и как считает. И.В. Сталин. Даже если бы все пришли на выборы ЕР нашла бы способы также совершать вбросы и подменила бы в таком * бюлетеней. Просто дикая ситуация творится в глубинке России - вбросы бешенные, они голосуют сами за себя! На мнение народа им плевать, да что там говорить, для них и понятия то такого не существует - народ.﻿
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вот такие выборы

51 минуту назад
Дед приходит на избирательный участок, подходит к одному из членов комиссии и спрашивает: - Я могу узнать, моя жена проголосовала? - Конечно, сейчас посмотрим в списках. Да, вот она расписалась в получении бюллетеней. А что, дедушка, вы не живёте вместе? - Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый раз приходит голосовать. А я её всё застать не могу﻿
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