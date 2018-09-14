82-летняя жительница Липецкой области ловит рыбу руками и запросто переплывает Дон

Уловам Тамары Ивановны Татаринцевой позавидует любой рыбак, будь то честный любитель или даже браконьер.

Рыбацкие байки предела в фантазиях не знают. Рыбу в них ловят майками, рубашками, носками, и даже трусами. Нередко рыба, в рассказах рыбаков прыгает сама в лодки и котелки с ухой. Но рассказы липецких рыбаков о бабушке, которая ловит рыбу в Дону руками, причем едва ли не в промышленных объемах, оказались совсем не враньем.

Найти, а тем более уговорить легендарную рыбачку показать и доказать свои способности, оказалось непросто. Сама бабуля – человек скромный, и не считает, что обладает каким-то уникальными способностями. Она ловит рыбу руками в Дону вот уже 70 лет! И для нее это обыденность. Она научила этому промыслу сына Виктора и сноху Ольгу, и некоторых друзей семьи. Благодаря друзьям семьи и сыну пенсионерки, журналистам удалось навязаться к ней на рыбалку.

В реальность того, что будет происходить, не верилось до тех пор, пока мы не увидели бабулю на берегу Дона в районе села Калабино Задонского района серьезно готовящуюся к необычной рыбалке. Сын Виктор и друг семьи Александр Князев облачились в гидрокостюмы, спустили на воду резиновую лодку с мотором, а бабуля натянула свитерок, трико, и на голову – резиновую шапочку для плавания.

Переехав на другой берег Дона, все трое спустились в воду, оставив журналистов с лодки снимать происходящее. Бабушка Тамара вдруг предложила переплыть Дон вплавь и обшарить берег, от которого недавно отчалили, но сын ее удержал от этого. Собственно, надо учитывать, что на дворе 13 сентября, и Дон слегка остыл. Но, по словам Виктора- и Тамары Ивановны, Дон она в этом месте летом перемахивает легко. Кто был на Дону в районе Калабино, прекрасно понимают, о чем идет речь, и какое там расстояние от берега до берега.

Вся троица начинает рыбачить. Выглядит это, на самом деле, не затейливо. Трое становятся в ряд, друг от друга в метре-двух, и со стороны воды начинают двигаться к берегу по камышам. Как они признаются, рыба есть у берега всегда. Руками, на ощупь, они гонят предполагаемую, но не видимою пока еще рыбу к берегу, на мелководье. И, рыба обнаруживается. Дело техники и она в их руках.

- Да много в Дону рыбы, ерунда, что ее нет! - говорит бабушка Тамара.

На снасти может и не всегда рыба ловится, даже в сети не всегда попадет к браконьерам, а вот руками…

- Так, давай, давай, вот она! – слышится из камышей. – На тебя пошла! Ай, ушла! А вот, вот, я села на нее! – кричит сыну Тамара Ивановна. – Вооот, попалась! Ага, еще есть!

Рыбаки выходят из камышей, и вытаскивают из-за пазухи гидрокостюмов донских жирных карасей. Один, два, три…

А бабушка Тамара складывает улов сначала в штаны, а уж выйдя из камышей – в садок, который плавает здесь же, привязанный к пустой баклажке. Выглядит забавно - бабуля лезет в трико, и извлекает оттуда рыбин. Во время нашей рыбалки, за один заход камыши Иамара Ивановна поймала семь рыбин. Естественно, улов весь разместился в трико.

Сколько же вы ловите за одну рыбалку?

- Не считая сегодняшнего, показательного для вас, журналистов, раза, в один «присест» килограммов 40 можем наловить. Закрывали сезон две недели назад, взяли 40 килограммов за полтора часа. Причем моя жена Ольга поймала руками щуку в 2,5 килограмма, - говорит сын Тамары Ивановны, Виктор.

- Продаете?

- Неееет! – с некоторым возмущением говорит бабушка Тамара. В селе всем знакомым раздаем, родне. Никогда не продавали. А самим нам немного надо, Да, если честно, каждый раз чистить ее нет желания.

- Такое объемы для рыбалки, как для досуга, увлечения, не слишком ли великоваты?

- Великоваты, признается Виктор. – Конечно, мы никогда не умрем с голоду, Дон нас прокормит, в любые трудные времена. Такой вид ловли - не рыбалка, если мы говорим о досуге, спорте, об увлечении. Его нетрудно освоить. Мы недавно одного желающего научили. Но отдохнуть душой на такой рыбалке вряд ли получится. Освоив технику, нахапаешь пол лодки за раз, какой интерес? Причем, совершенно не обязательно ловить втроем, как мы сегодня. Можно и одному. Мама ловила и одна. Кстати, я рыбак-любитель, причем азартный. На днях поеду в Астрахань. Нас целая команда, человек 15, задонцев, липчан. И вот там буду ловить на спиннинг уже для души.

Бабушка Тамара рассказывает, что она освоила этот вид ловли рыбы в 12 летнем возрасте. То есть, 70 лет назад!

Семейство Татаринцевых не видит в этом виде ловли рыбы какого-то семейного эксклюзива. На самом деле он древний как сам мир. Древний и где-то забытый. А между тем, если его освоить, метод даже эффективней, чем банальное браконьерство, за которое грозит уголовная ответственность. Браконьеры и простые рыбаки выцедили все реки, приучили рыбу проявлять осторожность, она обходит сети, не клюет ни на какие наживки и не берет самые хитроумные блесны. Сколько нервов тратится рыбаками и денег! А тут все бесхитростно и по-честному - ловкость рук и никакого мошенничества! Намутил воду, загнал рыбу в камыши, хватай за жабры и грузи хоть в портки, штабелями. Для многих, наверняка, это может выглядеть весьма впечатляюще. Как говорят в соцсетях: «А что, так можно было?».



