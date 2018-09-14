Учебный год только начался, и вдруг - карантин

В школе № 63 приостановлена учеба в одном из классов - в целях снижения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Это первый карантин в нынешнем учебном году.

Между тем, об эпидемии ОРВИ речи не идет, пояснили в отделе эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Липецкой области. По данным мониторинга заболеваемость в Липецкой области не превышает среднего многолетнего уровня. Так, на прошлой неделе в регионе зарегистрировано 2944 случая ОРЗ, из которых 82% (2446 случаев) — это дети в возрасте до 14 лет. Год назад, на аналогичную дату число зарегистрированных заболевших составляло 3516 человек. Между тем в период эпидемий в области еженедельно регистрируется 11-12 тыс. случаев заболевания.

«Сейчас не столько повысилась заболеваемость, сколько выросла обращаемость к врачам при первых признаках недомоганий: родители предпочитают не заниматься самолечением. Также в Липецкой области активно проводится прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день вакцинированы свыше 38 тыс. детей и 85 тыс. взрослых — за счет федерального бюджета, также 5,5 тыс. человек были привиты за счет средств своих работодателей».

В сезон 2018-2019гг. по прогнозу Национального центра по гриппу ВОЗ в России ожидается большая активность вирусов гриппа А(H1N1)pdm09 и гриппа В. Это может привести к развитию эпидемического подъема с широким вовлечением не только детского населения, но и взрослых активного трудоспособного возраста. Управление Роспотребнадзора по Липецкой области напоминает, что наиболее эффективный способ профилактики гриппа - это вакцинация: заболеваемость гриппом привитых была в 9 раз ниже, чем непривитых, в том числе среди детей – в 25 раз. Вакцинация также снижает риск летального исхода - все случаи смерти от гриппа были зарегистрированы только у непривитых.

Крайне необходимо вовремя сделать прививку против гриппа особо уязвимым группам: дошкольникам и школьникам, беременным, лицам в возрасте старше 60 лет, а также людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхо-легочными заболеваниями, сахарным диабетом, иммунодефицитом - независимо от возраста.

В рамках Национального календаря профилактических прививок Российской Федерации в предэпидемический период вакцинации за счет средств федерального бюджета подлежат лица из групп риска: дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями (с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими)