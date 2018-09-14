Общество

вчера, 16:57

Учебный год только начался, и вдруг - карантин

22 11084
#карантин
4
Учебный год только начался, и вдруг - карантин

В школе № 63 приостановлена учеба в одном из классов - в целях снижения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Это первый карантин в нынешнем учебном году.

Между тем, об эпидемии ОРВИ речи не идет, пояснили в отделе эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Липецкой области. По данным мониторинга заболеваемость в Липецкой области не превышает среднего многолетнего уровня. Так, на прошлой неделе в регионе зарегистрировано 2944 случая ОРЗ, из которых 82% (2446 случаев) — это дети в возрасте до 14 лет. Год назад, на аналогичную дату число зарегистрированных заболевших составляло 3516 человек. Между тем в период эпидемий в области еженедельно регистрируется 11-12 тыс. случаев заболевания.

 «Сейчас не столько повысилась заболеваемость, сколько выросла обращаемость к врачам при первых признаках недомоганий: родители предпочитают не заниматься самолечением. Также в Липецкой области активно проводится прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день вакцинированы свыше 38 тыс. детей и 85 тыс. взрослых — за счет федерального бюджета, также 5,5 тыс. человек были привиты за счет средств своих работодателей».

 В сезон 2018-2019гг. по прогнозу Национального центра по гриппу ВОЗ в России ожидается большая активность вирусов гриппа А(H1N1)pdm09 и гриппа В. Это может привести к развитию эпидемического подъема с широким вовлечением не только детского населения, но и взрослых активного трудоспособного возраста. Управление Роспотребнадзора по Липецкой области напоминает, что наиболее эффективный способ профилактики гриппа - это вакцинация:  заболеваемость гриппом привитых была в 9 раз ниже, чем непривитых, в том числе среди детей – в 25 раз. Вакцинация также снижает риск летального исхода - все случаи смерти от гриппа были зарегистрированы только у непривитых. 

Крайне необходимо вовремя сделать прививку против гриппа особо уязвимым группам: дошкольникам и школьникам, беременным, лицам в возрасте старше 60 лет, а также людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхо-легочными заболеваниями, сахарным диабетом, иммунодефицитом - независимо от возраста. 

В рамках Национального календаря профилактических прививок Российской Федерации в предэпидемический период вакцинации за счет средств федерального бюджета подлежат лица из групп риска: дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями (с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими)
22 11084
#карантин
4

Комментарии (22)

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Ха ха

сегодня, 08:59
Вера Степановна, да плевали мы на ваши объединения
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Вера Степановна

сегодня, 08:53
Школы решили объединить 63+66. Поэтому, * больных, ту школу и оставят.
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гостья

сегодня, 08:30
Гость, это только ваше решение. я делаю. гриппом * . Делаю потому что раз болела гриппом и были сильные осложнения. Все разговоры, что им там такое делают, а нам другое - это лишь разговоры. А поговорить у нас любят. Некоторые сейчас и от столбняка с корью детям не делают, а потом у нас то коклюш, то корь. Так что решайте сами.
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Ха ха

сегодня, 06:56
Ольга, а какие такие вакцины золотые кололи в администрации? От куда такая информация?
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ОЛ ПЕТР КАР ----да вы чё

вчера, 22:02
мы же в жопу всем вакцины нафигачили этого быть немогёт
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Тина

вчера, 21:08
Мотя самая умная и осведомленная.Подписываюсь под каждым словом,человек читающий и самообразовывающийся.
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49

вчера, 21:06
1, ну что вы несете?
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Ольга

вчера, 20:18
Человек в теме, ага, только только вакцины разные. Это все равно, что чиновника направят в больницу в Израиль в больницу, а вам просто выпишут анальгин. Вот такой вы и деляга в теме, наверное из тех, кого отправят в Израиль. Своим детям колите всякую хрень. Просто так навязывать добровольно-принудительно хорошие вещи людям * .
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Человек в теме

вчера, 20:06
Ольга, челядь прививается по 44-ФЗ как и Ваши дети; не нагнетайте обстановку в силу своей некомпетентности или предвзятости.
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В советское время

вчера, 20:01
В это время * трудились на свежем воздухе на уборке картошки и * никаких карантинов.Еще великий Сталин говорил,что трудотерапия излечивает от всех болезней всех,не только школьников.
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