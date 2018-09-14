Общество

вчера, 16:42

Где же будет сидеть Владимир Тучков?

36 8181
#АО "Свой дом"
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Где же будет сидеть Владимир Тучков?

Мэрия за деньги области покупает здание АО «Свой дом».

Сегодня на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета депутаты рассматривали предложение мэрии купить под нужды муниципалитета здание АО «Свой дом» (по улице Первомайской, 55).

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фото: "Яндекс"

Администрация Липецка желает приобрести этот четырехэтажный объект общей площадью 1,9 тысячи кв.м. за 72,9 млн рублей. В здании предполагается разместить коллективы двух учреждений: МКУ «Управление строительства города Липецка» (в настоящее время занимающего помещения площадью 500 кв.м. в здании на площади Победы, 8) и МУ «Управление главного смотрителя (сейчас находящегося в здании бывшего детсада на улице Космонавтов 42/3). С точки зрения покупателя, при таком подходе два коллектива общим числом в 130 человек будут сидеть в одном здании, что сэкономит для городского бюджета 1,9 млн рублей коммунальных расходов в год.

Против такой покупки выступил депутат от фракции КПРФ Николай Быковских. Он заявил, что это здание в прошлом было построено за счет средств областного бюджета. Ранее в нем находился ОГУП «Свой дом», позже акционированный в АО управлением имущественных и земельных отношений администрации области.

- На покупку этого здания выделены деньги администрацией области. И вы хотите провести их через администрацию города, чтобы они прямиком ушли в АО «Тамбовкредитпромбанк»? - спросил у чиновников депутат Николай Быковских.

Дело в том, что в пакете документов на сделку есть бумаги, свидетельствующие о том, что «Свой дом» - должник Тамбовкредитпромбанка. И в письме руководителя липецким операционным офисом банка директору АО «Свой дом» Владимиру Тучкову (бывшему вице-мэру Липецка) прямо сказано, что после сделки по продаже офиса мэрии деньги уйдут на счета Тамбовкредитпромбанка в целях погашения существующей задолженности.

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Об опасности возникновения обременения у мэрии на пользование зданием по улице Первомайской, 55 после сделки обратила в своем резюме Счетная палата Липецка. Также аудиторы указали, что все помещения этого здания нуждаются в перепланировке, оборудовании связью, кондиционерами, на что потребуются дополнительные бюджетные средства.

Большинством голосов члены бюджетной комиссии все же дали согласие на эту сделку. И только депутат Николай Быковских заявил, что обратится в прокуратуру за ее правовой оценкой.
36 8181
#АО "Свой дом"
1

Комментарии (36)

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Гость

43 минуты назад
Надеюсь что когда нибудь у нас законы будут как в китае
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яъ

сегодня, 10:10
Заголовок статьи хороший. А сидеть он будет в Лефортово
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история всегда повторяется

сегодня, 09:56
при перемене времен советская власть в России будет строится на принципах китайского коммунизма. всех найдем . никто не скроется от Народного Суда.
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Алексей П

сегодня, 09:46
Возникает вопрос- а почему Тучков до сих пор еще не сидит и не дает показания на своих непосредственных патронов- в лице Королева и Божко???
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Ф1

сегодня, 08:58
Где надо)))
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житель

сегодня, 08:03
Грешный, А.В.Есипов думку гадает,как в очередной раз деньги населения УК АДС перекинуть в ООО ЦКО и списать новый транспорт под свой любимый зад.
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Лефортово

сегодня, 07:46
У нас,пол Липецка уже здесь, ждём ещё 12 человек.Будем доить,как они народ.
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гость

сегодня, 06:26
Ну и морда!!!! а если серьёзно при том какая обстановка в стране ,уж что то дорого нам обходятся эти морды.
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Гость

вчера, 23:25
Быковских молодец, не отступай, еще нужно выяснить сколько потратили на строительство этого здания и впоследствии как и в какую цену оно акционировалось управлением начальница которого таже сейчас находится под следствием, может сдесь уже уголовочка организуется. А теперь они опять хотят этот дом казенным сделать ...что то какая то многоходовочка. Причем центр разгружать нужно...ни парковок рядом ...ничего....где эти 130 слуг народа свои 130 автомобилей ставить будут. Совершенно очевидно что рационально было бы определить их куда нибудь на окраины. Пишите в генпрокуратуру.
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Сталин

вчера, 22:43
Я бы вам сказал лет так 70 назад,где он будет сидеть
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