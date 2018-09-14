вчера, 16:30
Грязинцам выставили проценты за оплату услуг ЖКХ в банке
Житель Грязей пришел в ближайший банк оплачивать счет управляющей компании. В банке с него попросили проценты за проведение платежа.
Секретарь управляющей компании рассказала GOROD48, что такая ситуация возникла впервые. Только пояснить почему так произошло в УК не могут.
В Государственной жилищной инспекции Липецкой области грязинцам порекомендовали оплачивать счета или в офисе «управляшки», или в городском расчетном центре. Вместе с этим инспекторы, можно сказать, разводят руками: ведомство не вправе регулировать финансовую деятельность коммунальных компаний. Практически аналогичный ответ и у прокуроров. Ведомство может только проверить законность ответа УК на обращение гражданина. А вот принудить организацию заключить договор с банком для беспроцентной оплаты — вне компетенции контролирующих органов.
Так или иначе, всем возмущенным ситуацией грязинцам, ГЖИ и прокуратура рекомендует направить им письменное обращение.
Гость
Олень
Вера Степановна
Вера Степановна
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Гога
Виктор 2-28-14
Иван
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