Общество

вчера, 16:30

Грязинцам выставили проценты за оплату услуг ЖКХ в банке

15 2873
#ЖКХ
3
Грязинцам выставили проценты за оплату услуг ЖКХ в банке

Житель Грязей пришел в ближайший банк оплачивать счет управляющей компании. В банке с него попросили проценты за проведение платежа.

- Это полнейший произвол. В банке с нас просят проценты, а чтобы заплатить строго по счету, рубль в рубль, — надо ехать в офис ООО «Грязинское управление МКД» на Ленинской. Пока доберешься до них, потратишь еще больше денег, чем на оплату в банке!  - негодует Олег Лыськов. - В банке мне сказали, что управляющая компания отказалась заключать с ними договор о беспроцентной оплате, а в самой «управляшке» нереально найти директора и ответ на вопрос, почему нас так обдирают.

Секретарь управляющей компании рассказала GOROD48, что такая ситуация возникла впервые. Только пояснить почему так произошло в УК не могут.  
В Государственной жилищной инспекции Липецкой области грязинцам порекомендовали оплачивать счета или в офисе «управляшки», или в городском расчетном центре. Вместе с этим инспекторы, можно сказать, разводят руками: ведомство не вправе регулировать финансовую деятельность коммунальных компаний. Практически аналогичный ответ и у прокуроров. Ведомство может только проверить законность ответа УК на обращение гражданина. А вот принудить организацию заключить договор с банком для беспроцентной оплаты — вне компетенции контролирующих органов.
Так или иначе, всем возмущенным ситуацией грязинцам, ГЖИ и прокуратура рекомендует направить им письменное обращение. 

15 2873
#ЖКХ
3

Комментарии (15)

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Гость

сегодня, 09:54
Вера Степановна, * есть в Грязях, он как раз и берет процент за оплату. И это не только с управляющей компанией, а еще и Водоканал.
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Олень

сегодня, 09:36
Все объясняется просто! Грязинскому управлению МКД нужна наличка! Наличить деньги со счетов дорого, поэтому придумали такой способ привлечения налички. Пусть люди несут!
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Вера Степановна

сегодня, 08:56
*=Сбер б а н к а
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Вера Степановна

сегодня, 08:55
В Грязях нет * ?
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Пора лишать чиновников их рабочих мест

вчера, 23:59
Правильно рекомендуют отправлять письменные обращения в прокуратуру, этим беззаконием должна заниматься полиция.
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Гога

вчера, 21:38
Николай, плачу в Москве картой Тинькова без всяких процентов, не выходя из дома. Лепота....
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Виктор 2-28-14

вчера, 20:52
Грязинцам ООО"Городской расчетно-вычислительный центр" предъявил к оплате платежки .В платежках указан грязинский адрес:г.Грязи,ул.Ленинская,д.37.На самом деле юридический адрес этой организации:г.Липецк,ул.Калинина д.1,офис 204....Ниже я писал почему данные платежки незаконны.
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Иван

вчера, 19:25
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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Виктор 2-28-14

вчера, 17:54
Любая УК должна располагаться по адресу зафиксированному в документах поданных УК при регистрации юридического лица. Адрес УК ,о которой идёт речь, г.Грязи,ул.Ленинская,д.37. Я недавно проходил мимо,там нет никакой вывески.Согласно закона о защите прав потребителя это нарушение ст.9 . Поскольку вывески по данному адресу нет,то все платежки ,в которых указан данный адрес незаконны..
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Ольга

вчера, 17:49
задрали тянуть со всех сторон. Сегодня стук в дверь и новый вымогатель… опять рэкетиры с горгаза, замучили каждые полгода ходить на мою плиту все хотят за 600 р. посмотреть. Чуть не покусала их, сказала, что после 1 сентября денег нет и пусть они держатся, дверь закрыла.
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