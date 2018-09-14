Грязинцам выставили проценты за оплату услуг ЖКХ в банке

Житель Грязей пришел в ближайший банк оплачивать счет управляющей компании. В банке с него попросили проценты за проведение платежа.

- Это полнейший произвол. В банке с нас просят проценты, а чтобы заплатить строго по счету, рубль в рубль, — надо ехать в офис ООО «Грязинское управление МКД» на Ленинской. Пока доберешься до них, потратишь еще больше денег, чем на оплату в банке! - негодует Олег Лыськов. - В банке мне сказали, что управляющая компания отказалась заключать с ними договор о беспроцентной оплате, а в самой «управляшке» нереально найти директора и ответ на вопрос, почему нас так обдирают.



Секретарь управляющей компании рассказала GOROD48, что такая ситуация возникла впервые. Только пояснить почему так произошло в УК не могут.

В Государственной жилищной инспекции Липецкой области грязинцам порекомендовали оплачивать счета или в офисе «управляшки», или в городском расчетном центре. Вместе с этим инспекторы, можно сказать, разводят руками: ведомство не вправе регулировать финансовую деятельность коммунальных компаний. Практически аналогичный ответ и у прокуроров. Ведомство может только проверить законность ответа УК на обращение гражданина. А вот принудить организацию заключить договор с банком для беспроцентной оплаты — вне компетенции контролирующих органов.

Так или иначе, всем возмущенным ситуацией грязинцам, ГЖИ и прокуратура рекомендует направить им письменное обращение.



