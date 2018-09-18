Мужское бесплодие? Есть решение!

Мировая статистика утверждает, что мужское бесплодие встречается не реже, чем женское. Соответствующий диагноз устанавливается, если у фертильной партнерши не наступает беременность спустя год регулярных половых отношений без использования средств контрацепции.

Одними из самых частых причин бесплодия у мужчин становятся воспалительные процессы репродуктивных органов. В том числе те, которые перенесены в прошлом. Если мужчина обратился к врачу своевременно, эти патологии успешно и быстро излечиваются. Но длительное хроническое течение инфекционных патологий чревато бесплодием.

Реже наблюдаются патологические процессы, негативно влияющие на выработку сперматозоидов. Это могут быть генетические дефекты развития репродуктивных органов, эндокринные патологии, последствия химиотерапии или травмы яичек.





Бесплодие может быть обструктивным (т.е. с наличием преграды, препятствия). В этом случае отмечается нарушение проходимости семявыносящих протоков. Сперматозоиды вырабатываются, но не могут попасть во внешнюю среду из-за наличия механических препятствий. Это одно из возможных последствий двустороннего воспалительного процесса в придатках яичек. Патология может быть обусловлена перенесенными операциями или врожденными дефектами развития половых органов.

Выделяют также иммунологическое мужское бесплодие. В этом случае появляются антитела в сперме, которые «прилипают» к сперматозоидам, лишая их подвижности.

В случае, если у пары больше года не получается зачать ребёнка врачи рекомендуют сначала начать с обследования мужчины .









Вначале проводится исследование спермы на фертильность. При выявлении отклонений, рекомендовано обратиться к врачу-урологу-андрологу, который специализируется на мужском бесплодии. Тот проводит осмотр и назначает обследование, направленное на определение причины бесплодия. Чаще всего это УЗИ, анализы спермы, определение уровня гормонов в крови, генетические исследования. Примерно в трети случаев причину бесплодия у мужчин выявить не удается. Тогда устанавливается диагноз идиопатическое бесплодие.









Лечение зависит от того, какой вид нарушения фертильности наблюдается у мужчины.

При эндокринной патологии назначается гормональное лечение. Оно позволяет улучшить качество спермы в ближайшие месяцы.

При обнаружении варикоцеле или непроходимости семявыносящих путей врачи-урологи-андрологи решают проблему путем хирургического вмешательства. В большинстве случаев после операции естественная фертильность восстанавливается.

При инфекциях мочеполовой системы проводится курс антибиотикотерапии.

Если причина бесплодия не выяснена, подбирается программа, улучшающая качество спермы, например, с помощью индивидуальных программ стимуляции сперматогенеза. В течение нескольких месяцев лечения врачам «ВитроКлиник» удается значительно улучшить показатели, после чего зачатие становится возможным.

Столкнувшись с бесплодием, лучше обращаться в специализированную клинику. Желательно лечиться в том лечебном учреждении, которое специализируется на решении проблем, связанных с нарушением функционирования органов репродуктивной системы. В «ВитроКлиник» для этого есть все возможности. Здесь оборудована современная эмбриологическая лаборатория, используются передовые вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО, ИКСИ, ПИКСИ, ПГД).









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