Коммунисты пикетируют администрацию области

Протестующие против пенсионной реформы.

Сегодня перед сессией областного Совета, на которой будет рассмотрен скандальный проект правительства РФ о повышении возраста выхода на пенсию, обком КПРФ провёл массовый пикет против этой реформы.



В пикет встали порядка 40 человек (организаторы заявили число присутствующих в сотню). Липчане держат в руках плакаты, призывающие не допустить принятия закона, предусматривавшего увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин на 5 лет, для женщин - на 8 лет.

