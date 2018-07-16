Общество

13 минут назад

Коммунисты пикетируют администрацию области

86
#Пенсионная реформа
Коммунисты пикетируют администрацию области

Протестующие против пенсионной реформы.

Сегодня перед сессией областного Совета, на которой будет рассмотрен скандальный проект правительства РФ о повышении возраста выхода на пенсию, обком КПРФ провёл массовый пикет против этой реформы.

В пикет встали порядка 40 человек (организаторы заявили число присутствующих в сотню). Липчане держат в руках плакаты, призывающие не допустить принятия закона, предусматривавшего увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин на 5 лет, для женщин - на 8 лет.
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86
#Пенсионная реформа

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