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«Звезды» футбола в Липецке: «Металлургу» уже сейчас нужно вернуться на центральный стадион» (ФОТО)

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#Футбол #стадион "Металлург" #открытие
«Звезды» футбола в Липецке: «Металлургу» уже сейчас нужно вернуться на центральный стадион» (ФОТО)
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Футбольные знаменитости, ставшие участниками открытия стадиона «Металлург», были очень удивлены, когда узнали, что липецкий футбольный клуб не сможет в ближайшее время вернуться на главную арену области.

Напомним, что после церемонии открытия стадиона ко Дню города его сразу... закроют еще, минимум, на два месяца, чтобы завершить реконструкцию. Однако российский и мировой футбол знает сотни примеров, когда стадионы ремонтировали совсем без закрытия: например, ограничивали доступ к одной трибуне, на которой шли работы, а три четверти стадионов принимали посетителей. Так было, например, недавно к Курске, безболезненно в свое время пережил реконструкцию стадиона итальянский «Ювентус» и т.д.

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«Звездные» гости, в частности, олимпийский чемпион-1988 вратарь Алексей Прудников и легендарный игрок «Спартака» 1980-х Юрий Гаврилов заявили, что властям Липецка лучше сразу разрешить команде играть на главном стадионе города и области. Причем, Прудников высказался за это по громкой связи на стадионе, когда комментатор матча попросил его в микрофон по «горячим следам» поделиться впечатлениями от игры ветеранов московского футбола с ветеранами «Металлурга».

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Вторил коллеге и Гаврилов.

- Все у вас здесь нормально, - сказал спартаковец (это о нем великий Константин Бесков говорил: «Не знаешь, что делать с мячом - отдай Гаврилову, прим.), - Поле находится в хорошем состоянии, красивые трибуны, удобные раздевалки. Зачем ждать? Пусть есть какие-то недоделки, но их можно устранить в рабочем порядке. Главное ведь сделано. Где сейчас играет ваш «Металлург»? На маленьком стадионе на окраине? Но туда не хотят ехать многие зрители, да и Профессиональная футбольная лига допускает тот стадион до соревнований только из милости, так сказать «войдя в положение»! Однозначно, «Металлургу» нужно возвращаться сюда!

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Как удалось выяснить GOROD48, городские власти смущают несколько обстоятельств. Чуть ли не главное - отсутствие табло, к монтажу которого приступят чуть позже.

В ФК «Металлург» нам пояснили, что ПФЛ разрешит липчанам провести несколько игр без электронного табло - это неудобство невелико по сравнению с теми, что команде приходится терпеть на запасном стадионе «Сокол».

Кроме того, стадион пока не оборудовал системой видеонаблюдения, но и здесь можно договориться с областным УВД,

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Так почему же футболисты и самое главное - болельщики должны продолжать терпеть неудобства на «Соколе»? Ведь, если подойти к вопросу гибче, то «Металлург» смог бы начать играть на главном стадионе уже в августе.

Вдобавок, игры на «Металлурге» для профессионального клуба - дополнительный заработок, который можно пустить на развитие футбола.

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Напомним, что открытие стадиона «Металлург» состоялось в пятницу, 13 июля. Товарищеский матч ветеранов футбола Москвы и Липецка завершился вничью - 2:2. У гостей «дубль» сделал экс-футболист сборной Литвы Нериус Бараса, у хозяев отличились Андрей Двуреченский и капитан команды председатель липецкого областного суда Иван Марков.

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За гостей сыграли такие знаменитости, как Сергей Горлукович, Валерий Кечинов, Дмитрий Ананко, Валерий Шмаров. Тренер приезжей команды Александр Мирзоян подарил мэру Липецка Сергею Иванову мяч с автографом главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

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#Футбол #стадион "Металлург" #открытие

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