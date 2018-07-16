«Звезды» футбола в Липецке: «Металлургу» уже сейчас нужно вернуться на центральный стадион» (ФОТО)

Футбольные знаменитости, ставшие участниками открытия стадиона «Металлург», были очень удивлены, когда узнали, что липецкий футбольный клуб не сможет в ближайшее время вернуться на главную арену области.

Напомним, что после церемонии открытия стадиона ко Дню города его сразу... закроют еще, минимум, на два месяца, чтобы завершить реконструкцию. Однако российский и мировой футбол знает сотни примеров, когда стадионы ремонтировали совсем без закрытия: например, ограничивали доступ к одной трибуне, на которой шли работы, а три четверти стадионов принимали посетителей. Так было, например, недавно к Курске, безболезненно в свое время пережил реконструкцию стадиона итальянский «Ювентус» и т.д.







«Звездные» гости, в частности, олимпийский чемпион-1988 вратарь Алексей Прудников и легендарный игрок «Спартака» 1980-х Юрий Гаврилов заявили, что властям Липецка лучше сразу разрешить команде играть на главном стадионе города и области. Причем, Прудников высказался за это по громкой связи на стадионе, когда комментатор матча попросил его в микрофон по «горячим следам» поделиться впечатлениями от игры ветеранов московского футбола с ветеранами «Металлурга».







Вторил коллеге и Гаврилов.

- Все у вас здесь нормально, - сказал спартаковец (это о нем великий Константин Бесков говорил: «Не знаешь, что делать с мячом - отдай Гаврилову, прим.), - Поле находится в хорошем состоянии, красивые трибуны, удобные раздевалки. Зачем ждать? Пусть есть какие-то недоделки, но их можно устранить в рабочем порядке. Главное ведь сделано. Где сейчас играет ваш «Металлург»? На маленьком стадионе на окраине? Но туда не хотят ехать многие зрители, да и Профессиональная футбольная лига допускает тот стадион до соревнований только из милости, так сказать «войдя в положение»! Однозначно, «Металлургу» нужно возвращаться сюда!







Как удалось выяснить GOROD48, городские власти смущают несколько обстоятельств. Чуть ли не главное - отсутствие табло, к монтажу которого приступят чуть позже.

В ФК «Металлург» нам пояснили, что ПФЛ разрешит липчанам провести несколько игр без электронного табло - это неудобство невелико по сравнению с теми, что команде приходится терпеть на запасном стадионе «Сокол».

Кроме того, стадион пока не оборудовал системой видеонаблюдения, но и здесь можно договориться с областным УВД,







Так почему же футболисты и самое главное - болельщики должны продолжать терпеть неудобства на «Соколе»? Ведь, если подойти к вопросу гибче, то «Металлург» смог бы начать играть на главном стадионе уже в августе.

Вдобавок, игры на «Металлурге» для профессионального клуба - дополнительный заработок, который можно пустить на развитие футбола.







Напомним, что открытие стадиона «Металлург» состоялось в пятницу, 13 июля. Товарищеский матч ветеранов футбола Москвы и Липецка завершился вничью - 2:2. У гостей «дубль» сделал экс-футболист сборной Литвы Нериус Бараса, у хозяев отличились Андрей Двуреченский и капитан команды председатель липецкого областного суда Иван Марков.







За гостей сыграли такие знаменитости, как Сергей Горлукович, Валерий Кечинов, Дмитрий Ананко, Валерий Шмаров. Тренер приезжей команды Александр Мирзоян подарил мэру Липецка Сергею Иванову мяч с автографом главного тренера сборной России Станислава Черчесова.





