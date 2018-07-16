Общество

сегодня, 08:29

Липчане просят перемен в работе транспорта

1475
#транспорт #инициатива
Липчане просят перемен в работе транспорта

Пассажиры указали на неудобства.

Пользователи сервиса граждански инициатив «Портал неравнодушных» вынесли на обсуждение сразу три транспортные инициативы. Они касаются удобства графика и маршрута движения автобусов.

Так, Татьяна Теплова предлагает усовершенствовать расписание маршрута автобуса №24а. Женщина считает, что в работе маршрута-призрака нужны перемены.

- С апреля его и вовсе невозможно дождаться, возможно, он после 22:00 уже не ходит. Это единственный маршрут, соединяющий Сокол и Юго-Запад Липецка, проходит по густонаселенным районам города. Вот только непонятно, почему его невозможно дождаться??? Маршрут очень хороший, необходимо улучшить расписание в вечерние часы, так как в отсутствие частных перевозчиков маршрут незаменим, - считает липчанка.

В тоже время Федор Комрадов считает, что необходимо открыть новый автобусный маршрут Сырский Рудник — ЛТЗ.

- Предлагаю открыть новый автобусный маршрут «СЫРСКИЙ РУДНИК — ЛТЗ» от конечной №№345, 315, 353 по маршруту №353 автобуса до памятника Танкистам, а далее через Октябрьский мост на ЛТЗ, с интервалом движения 15 минут. Много людей, работающих в районе ЛТЗ, и добираться с пересадками сейчас очень и очень накладно. Не столь важно, маршрут был бы частный или муниципальный, главное, чтобы он был и ходил без перебоев с раннего утра до позднего вечера, - полагает Фёдор.

Кроме того, на обсуждение вынесена проблема транспортной доступности района Молодежного парка.

- После 21:00 невозможно уехать от ТРЦ «Ривьера», так как интервал маршрута №24 составляет почти час, а иногда на Сырский проезжает, а оттуда так и не возвращается. До ближайших остановок идти довольно далеко. Считаю необходимым улучшить расписание маршрута №24 или рассмотреть возможность продления работы маршрута №330 или ввести новый, который будет дублировать схему №330-ого, - предлагает варианты Кирилл Бадяев.

Предложения о коррективах в работе городского транспорта будут находиться на стадии народного голосования вплоть до 11 августа. Если к этому сроку инициативы наберет по 500 положительных откликов, то их рассмотрят в мэрии Липецка.
1475
#транспорт #инициатива

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Зебра» для партизан появилась в Липецке
#пешеходный переход
1
«Зебра» для партизан появилась в Липецке

7 минут назад

Общество
Коммунисты пикетируют администрацию области
#Пенсионная реформа
Коммунисты пикетируют администрацию области

14 минут назад

Общество
«Липецкое городище»: самые яркие фото и отзывы
#Липецкое городище #День города
«Липецкое городище»: самые яркие фото и отзывы

33 минуты назад

Общество
Массовая гибель рыбы в «Елецком» - это норма
#рыба #пруд
Массовая гибель рыбы в «Елецком» - это норма

сегодня, 08:56

Общество
«Спасибо, Липецк,это было круто!»
#обзор #соцсети #День города
«Спасибо, Липецк,это было круто!»

сегодня, 08:40

Общество
У торговцев отобрали 9 бочек с квасом
#Стихийная торговля
1
У торговцев отобрали 9 бочек с квасом

сегодня, 08:22

Общество