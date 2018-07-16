Общество
сегодня, 08:29
Липчане просят перемен в работе транспорта
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Пассажиры указали на неудобства.
Пользователи сервиса граждански инициатив «Портал неравнодушных» вынесли на обсуждение сразу три транспортные инициативы. Они касаются удобства графика и маршрута движения автобусов.
Так, Татьяна Теплова предлагает усовершенствовать расписание маршрута автобуса №24а. Женщина считает, что в работе маршрута-призрака нужны перемены.
- С апреля его и вовсе невозможно дождаться, возможно, он после 22:00 уже не ходит. Это единственный маршрут, соединяющий Сокол и Юго-Запад Липецка, проходит по густонаселенным районам города. Вот только непонятно, почему его невозможно дождаться??? Маршрут очень хороший, необходимо улучшить расписание в вечерние часы, так как в отсутствие частных перевозчиков маршрут незаменим, - считает липчанка.
В тоже время Федор Комрадов считает, что необходимо открыть новый автобусный маршрут Сырский Рудник — ЛТЗ.
- Предлагаю открыть новый автобусный маршрут «СЫРСКИЙ РУДНИК — ЛТЗ» от конечной №№345, 315, 353 по маршруту №353 автобуса до памятника Танкистам, а далее через Октябрьский мост на ЛТЗ, с интервалом движения 15 минут. Много людей, работающих в районе ЛТЗ, и добираться с пересадками сейчас очень и очень накладно. Не столь важно, маршрут был бы частный или муниципальный, главное, чтобы он был и ходил без перебоев с раннего утра до позднего вечера, - полагает Фёдор.
Кроме того, на обсуждение вынесена проблема транспортной доступности района Молодежного парка.
- После 21:00 невозможно уехать от ТРЦ «Ривьера», так как интервал маршрута №24 составляет почти час, а иногда на Сырский проезжает, а оттуда так и не возвращается. До ближайших остановок идти довольно далеко. Считаю необходимым улучшить расписание маршрута №24 или рассмотреть возможность продления работы маршрута №330 или ввести новый, который будет дублировать схему №330-ого, - предлагает варианты Кирилл Бадяев.
Предложения о коррективах в работе городского транспорта будут находиться на стадии народного голосования вплоть до 11 августа. Если к этому сроку инициативы наберет по 500 положительных откликов, то их рассмотрят в мэрии Липецка.
Так, Татьяна Теплова предлагает усовершенствовать расписание маршрута автобуса №24а. Женщина считает, что в работе маршрута-призрака нужны перемены.
- С апреля его и вовсе невозможно дождаться, возможно, он после 22:00 уже не ходит. Это единственный маршрут, соединяющий Сокол и Юго-Запад Липецка, проходит по густонаселенным районам города. Вот только непонятно, почему его невозможно дождаться??? Маршрут очень хороший, необходимо улучшить расписание в вечерние часы, так как в отсутствие частных перевозчиков маршрут незаменим, - считает липчанка.
В тоже время Федор Комрадов считает, что необходимо открыть новый автобусный маршрут Сырский Рудник — ЛТЗ.
- Предлагаю открыть новый автобусный маршрут «СЫРСКИЙ РУДНИК — ЛТЗ» от конечной №№345, 315, 353 по маршруту №353 автобуса до памятника Танкистам, а далее через Октябрьский мост на ЛТЗ, с интервалом движения 15 минут. Много людей, работающих в районе ЛТЗ, и добираться с пересадками сейчас очень и очень накладно. Не столь важно, маршрут был бы частный или муниципальный, главное, чтобы он был и ходил без перебоев с раннего утра до позднего вечера, - полагает Фёдор.
Кроме того, на обсуждение вынесена проблема транспортной доступности района Молодежного парка.
- После 21:00 невозможно уехать от ТРЦ «Ривьера», так как интервал маршрута №24 составляет почти час, а иногда на Сырский проезжает, а оттуда так и не возвращается. До ближайших остановок идти довольно далеко. Считаю необходимым улучшить расписание маршрута №24 или рассмотреть возможность продления работы маршрута №330 или ввести новый, который будет дублировать схему №330-ого, - предлагает варианты Кирилл Бадяев.
Предложения о коррективах в работе городского транспорта будут находиться на стадии народного голосования вплоть до 11 августа. Если к этому сроку инициативы наберет по 500 положительных откликов, то их рассмотрят в мэрии Липецка.
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