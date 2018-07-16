У торговцев отобрали 9 бочек с квасом

Стихийная торговля - бич нашего времени?

Пока липчане отмечали День города, сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики трудились, не покладая рук, и выявляли на улицах факты стихийной торговли.

Как сообщили в ведомстве, в воскресение, 15 июня, были составлены 12 протоколов на нарушителей, которые продавали товары вне розничных рынков на 27-й микрорайоне, трассе Орел-Тамбов, автодороге Липецк-Елец, площади Победы и площади Мира.

У торговцев изъяли 50 кг овощей и фруктов, а также 9 бочек с квасом. Все это вернуть после вынесения решений административными комиссиями и полной оплаты штрафов, если к тому моменту будет, что возвращать.

Фото liptorg-cp.ru