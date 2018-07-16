Путин оценил выступление сборной России на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин считает, что выступление сборной России на чемпионате мира по футболу можно считать успешным.

«Давно не было такого результата. Считаю, что мы должны их [футболистов] поздравить и соответствующим образом настроить на будущие победы», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что наша сборная «показала характер и качество игры», а также что она способна добиваться большего.

«Мы поняли, что у нас есть футбол, своя команда, и можем рассчитывать на более высокие места на международных первенствах», — заявил российский лидер.

Также Владимир Путин сообщил о продлении безвизового въезда в Россию для иностранных болельщиков до конца года и рассказал об условиях получения такого права, сообщают "Известия" .