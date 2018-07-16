Происшествия

вчера, 22:58

Люди пострадали в столкновении «Lada Priora» и «Opel»

7 649
#дтп #Лебедянь
Люди пострадали в столкновении «Lada Priora» и «Opel»

Пострадавшие госпитализированы

В 20:59  в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на улице Льва - Толстого Лебедяни.

 В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение легковых автомобилей  «Lada Priora»  и «Opel».

 В ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Лебедянская МРБ», сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.

По данным очевидцев, в аварии есть погибшие.
7 649
#дтп #Лебедянь

Комментарии (7)

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Два трупа

6 минут назад
Вкаенц машине?
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Ещё раз убеждаюсь

6 минут назад
На вазах катаются только отсталые слои населения.маргиналы.
ответить

Жара..

12 минут назад
Пролетарское нищебродство по пляжам бухает.для них же это прям небо в алмазах вонючими по жаре скакать.Быдлячья радость.плЯжи.
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)))

21 минуту назад
Шо приора шо мопед. Не гоняйте по встречке на вазиках ))).
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Опять пьяная быдла на лаже

25 минут назад
Ща бухлом торопилась?
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Ух

49 минут назад
Подробности есть?
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Гость

57 минут назад
Какие пострадавшие, два трупа. У приоры морды нет вообще, двигатель в салоне.
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