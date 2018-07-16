Люди пострадали в столкновении «Lada Priora» и «Opel»

Пострадавшие госпитализированы

В 20:59 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на улице Льва - Толстого Лебедяни.



В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение легковых автомобилей «Lada Priora» и «Opel».



В ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Лебедянская МРБ», сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.



По данным очевидцев, в аварии есть погибшие.

