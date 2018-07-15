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сегодня, 15:09

Россия передала Катару эстафету чемпионата мира по футболу

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Россия передала Катару эстафету чемпионата мира по футболу

В Кремле прошла церемония символической передачи полномочий на проведение ЧМ по футболу 2022 года

В московском Кремле состоялась церемония символической передачи Государству Катар полномочий на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

В качестве эстафетной палочки Владимир Путин передал эмиру Катара футбольный мяч, которым 15 июля сборные Франции и Хорватии сыграют в финале мундиаля 2018 года.

В ходе церемонии Президент России заявил, что после выступления сборной РФ по футболу на домашнем чемпионате мира россияне будут ждать от спортсменов еще лучших результатов на следующем ЧМ по футболу, сообщает РЕН ТВ.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, в свою очередь заявил, что надеется на то, что сборная его страны превзойдет успех россиян на чемпионате мира — 2018.

Напомним, сегодня на столичном стадионе "Лужники" состоится финальная встреча ЧМ. За кубок турнира поборются сборные Франции и Хорватии. Встреча начнется в 18 часов по московскому времени. 
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