Во Льве Толстом сгорел автомобиль

В 12:56 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании автомобиля в поселке Лев Толстой, на ул. Привокзальная, д.19.



В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.