Происшествия

54 минуты назад

Во Льве Толстом сгорел автомобиль

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#пожар #автомобиль
Во Льве Толстом сгорел автомобиль
В 12:56  в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании автомобиля  в поселке Лев Толстой, на ул. Привокзальная, д.19. 

 В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.
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#пожар #автомобиль

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