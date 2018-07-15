Происшествия

11 минут назад

У стен липецкого дома образовалось рукотворное озеро

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У стен липецкого дома образовалось рукотворное озеро

Вода из поврежденной трубы уже подтапливает фундамент

Как сообщили GOROD48 жильцы дома №29 по проезду Строителей, больше месяца у их стен дома стоит вода из поврежденной трубы водопровода и уже подтапливает фундамент.

«Это прорыв водопроводной трубы. Стоит это лужа более месяца, но сегодня бьет фонтан. Куда только не обращались, но никто не может нам помочь. Управляющая компания у нас ООО "Рубин". В аварийной службе отвечают: «Посмотрим». 12 июля, они попытались устранить прорыв, при этом выкопали и повредили трубу ещё больше...», сообщают жильцы.

 

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