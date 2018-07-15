Общество

46 минут назад

В День города борцы со стихийной торговлей в Липецке переключились на продавцов кваса

7 249
В День города борцы со стихийной торговлей в Липецке переключились на продавцов кваса

Кому праздник, а чиновникам - непростые будни и вечная борьба.

15 протоколов на продавцов, осуществляющих торговлю в неположенных местах, составили сотрудники регионального управления потребительского рынка в День города в Липецке 14 июля.

Как сообщили в ведомстве, на этот раз санкции применены к отношении торговцев квасом и прохладительными напитками. В общей сложности у стихийных торговцев изъяли 31 бочку в напитками.

Днем ранее, 13 июля, 7 человек попались на торговле овощами, фруктами и ягодами вне розничных рынков. У них конфисковали более 100 кг продукции, которую вернут после того, как на следующей неделе соберутся административные комиссии и вынесут решение по каждому нарушителю, а те своевременно оплатят штраф. Правда, к этому моменту товар может испортиться.

Фото liptorg-cp.ru


7 249

Комментарии (7)

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БОРЕЦ100%

9 минут назад
ОТ ПЕТУХА эТО НЕ КВАС. А МОЧА ИШАКА¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
ответить

БОРЕЦ100%

9 минут назад
ОТ ПЕТУХА эТО НЕ КВАС. А МОЧА ИШАКА¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
ответить

БОРЕЦ100%

9 минут назад
ОТ ПЕТУХА эТО НЕ КВАС. А МОЧА ИШАКА¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
ответить

Бывший работник

19 минут назад
Ураааа!!!!! Колю (хозяина), отпетушили. Хоть одна радостная новость за выходные. Народ не покупайте этот квас и пиноколаду. Голимый порошок с водичкой. Берите разливной квас от Липецкпива. Это один из не многих продуктов, что не изменили почти технологиям с советских времён.
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БОРЦЫ

23 минуты назад
И квас продают По зои
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БОРЦЫ ТОРГОВЛИ-,

24 минуты назад
ЭЛО ЛОЖ КАК ЧюРКИ иИХ ПОДСТИЛКИ ПЛЕЧЕВЫЕ ТОРГОВАЛИ ПОМиДОРЫ ОВОщАМИ ГНИЛЬЮ НА ПЕРЕХОДЕ где СФИТОР ЗОИ ТАК И ТОРГУЮТ ОНИ НАС ПОСАЛИ ЧЮРКИ Борзота русский народ надо кармить гнилью.
ответить

БОРЦЫ ТОРГОВЛИ-,

25 минут назад
ЭЛО ЛОЖ КАК ЧюРКИ иИХ ПОДСТИЛКИ ПЛЕЧЕВЫЕ ТОРГОВАЛИ ПОМиДОРЫ ОВОщАМИ ГНИЛЬЮ НА ПЕРЕХОДЕ где СФИТОР ЗОИ ТАК И ТОРГУЮТ ОНИ НАС ПОСАЛИ ЧЮРКИ Борзота русский народ надо кармить гнилью.
ответить

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