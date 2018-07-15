46 минут назад
В День города борцы со стихийной торговлей в Липецке переключились на продавцов кваса
Кому праздник, а чиновникам - непростые будни и вечная борьба.
15 протоколов на продавцов, осуществляющих торговлю в неположенных местах, составили сотрудники регионального управления потребительского рынка в День города в Липецке 14 июля.
Как сообщили в ведомстве, на этот раз санкции применены к отношении торговцев квасом и прохладительными напитками. В общей сложности у стихийных торговцев изъяли 31 бочку в напитками.
Днем ранее, 13 июля, 7 человек попались на торговле овощами, фруктами и ягодами вне розничных рынков. У них конфисковали более 100 кг продукции, которую вернут после того, как на следующей неделе соберутся административные комиссии и вынесут решение по каждому нарушителю, а те своевременно оплатят штраф. Правда, к этому моменту товар может испортиться.
Фото liptorg-cp.ru
БОРЕЦ100%
БОРЕЦ100%
БОРЕЦ100%
Бывший работник
БОРЦЫ
БОРЦЫ ТОРГОВЛИ-,
БОРЦЫ ТОРГОВЛИ-,