В День города борцы со стихийной торговлей в Липецке переключились на продавцов кваса

Кому праздник, а чиновникам - непростые будни и вечная борьба.

15 протоколов на продавцов, осуществляющих торговлю в неположенных местах, составили сотрудники регионального управления потребительского рынка в День города в Липецке 14 июля.

Как сообщили в ведомстве, на этот раз санкции применены к отношении торговцев квасом и прохладительными напитками. В общей сложности у стихийных торговцев изъяли 31 бочку в напитками.

Днем ранее, 13 июля, 7 человек попались на торговле овощами, фруктами и ягодами вне розничных рынков. У них конфисковали более 100 кг продукции, которую вернут после того, как на следующей неделе соберутся административные комиссии и вынесут решение по каждому нарушителю, а те своевременно оплатят штраф. Правда, к этому моменту товар может испортиться.



Фото liptorg-cp.ru

