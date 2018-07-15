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В Липецке пропал очередной подросток

3 569
В Липецке пропал очередной подросток

13-летний мальчик ушел из дома на улице Депутатской

Сообщество "Поиск пропавших детей" информирует на своей страничке "ВКонтакте" о пропаже очередного подростка в Липецке.

13-летний мальчик ушел из дома на улице Депутатской 14 июля и до сих пор не вернулся. 

Вчера сообщалось о пропаже двух подростков из лагеря "Олимп". Дети нашлись.
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Комментарии (3)

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Семён

18 минут назад
Подросток забухал после салюта....
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Гражданин

34 минуты назад
Судя по заголовку, в Липецке есть очередь из подростков для пропажи. Хорошо если пропадает ОЧЕРЕДНОЙ, а если кто БЕЗ ОЧЕРЕДИ решит пропасть?!
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Mikl

43 минуты назад
Желательно бы номер телефона "Сообщества пропавших детей". Не секрет, что правоохранительные органы или не принимают заявки о пропаже или требуют чтоб прошло три дня с момента пропажи, а в данном случае дорога каждая минута.
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