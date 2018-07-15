Происшествия
сегодня, 10:57
В Липецке пропал очередной подросток
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13-летний мальчик ушел из дома на улице Депутатской
Сообщество "Поиск пропавших детей" информирует на своей страничке "ВКонтакте" о пропаже очередного подростка в Липецке.
13-летний мальчик ушел из дома на улице Депутатской 14 июля и до сих пор не вернулся.
Вчера сообщалось о пропаже двух подростков из лагеря "Олимп". Дети нашлись.
13-летний мальчик ушел из дома на улице Депутатской 14 июля и до сих пор не вернулся.
Вчера сообщалось о пропаже двух подростков из лагеря "Олимп". Дети нашлись.
3 569
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Mikl