Происшествия

сегодня, 09:28

В Липецком районе сгорела малолитражка

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#пожар
В Липецком районе сгорела малолитражка
Накануне, в 21:09 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании автомобиля в Липецком районе, в районе пруда села Косыревка, на ул. Советская.

В результате загорания огнем уничтожены сгораемые узлы и агрегаты автомобиля «Ока». Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: newslab.ru
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#пожар

Комментарии (1)

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полиция

23 минуты назад
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