В Липецком районе сгорела малолитражка

Накануне, в 21:09 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании автомобиля в Липецком районе, в районе пруда села Косыревка, на ул. Советская.



В результате загорания огнем уничтожены сгораемые узлы и агрегаты автомобиля «Ока». Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.



Фото: newslab.ru

