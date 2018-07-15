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28 минут назад

Липчане покидали площадь Петра Великого по проезжей части рядом с мчащимися автомобилями (ФОТО)

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#День города #концерт
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Липчане покидали площадь Петра Великого по проезжей части рядом с мчащимися автомобилями (ФОТО)

быстро развезти граждан по домам, как это было 9 мая, на этот раз не получилось.

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Покинуть площадь Петра Великого после праздничного концерта в честь Дня города металлургов оказалось не так просто.

Мероприятие завершилось в начале одиннадцатого вечера, а многие зрители попали домой уже за полночь.

Напомним, что в день народных гуляний 9 мая мэрия идеально справилась с разгрузкой площади и доставкой липчан по домам. Тогда горожан моментально развезли по разным точкам города дежурившие рядом автобусы. На этот раз автобусы тоже дожидались гуляк, но их работа оказалась не столь эффективной - возможно, из-за большего наплывал людей.

Полицейские пропускали людей на площадь через специальные турникеты. И через эти узкие ворота, начали выпускать обратно гостей праздника. В них разом направились все, как в горлышко от бутылки - создалась толчея. Почему то никто не взял на себя смелось убрать часть заграждения, чтобы люди могли покинуть площадь быстрее. К счастью обошлось без давки.

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Толпа быстро заполнила улицы, переполненные автобусы увезли тех. кому удалось в них втиснуться, а остальные продолжили шагать вверх по улице Советской, по улицам Фрунзе, Плеханова, Петровскому спуску. При этом липчане почему-то двинулись не по тротуарам, а пользуясь своим численным преимуществом, шагали прямо по проезжей части. Автомобилям приходилось лавировать в людской толпе, а автобусы проносились мимо с диким гудением клаксонов, чтобы никто не попал под колеса, и призывая «виновников торжества» к соблюдению правил дорожного движения.

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#День города #концерт
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Комментарии (1)

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делаем ставки

3 минуты назад
сколько камазов с мусором вывезут после уборки...
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