На площади Петра - праздничный салют

Первый день празднования 315-летия города завершился большим фейерверком.



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На площади Петра Великого после завершения концерта с прилашенной звездой Ириной Дубцовой начался салют.



Салют на паритетных началах оплатили ПАО "НЛМК" и Липецккомбанк. Он обошелся в 540 тысяч рублей.



Залпы над площадью длились 10 минут, и салют действительно оказался роскошным.

