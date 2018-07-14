Общество
сегодня, 22:00
На площади Петра - праздничный салют
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Первый день празднования 315-летия города завершился большим фейерверком.
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На площади Петра Великого после завершения концерта с прилашенной звездой Ириной Дубцовой начался салют.
Салют на паритетных началах оплатили ПАО "НЛМК" и Липецккомбанк. Он обошелся в 540 тысяч рублей.
Залпы над площадью длились 10 минут, и салют действительно оказался роскошным.
8 1046
а безграмотное быдло,всегда всему радо,
Аля
65
65
Игорь
Гость
!!! :-)))))))) точняк,
Гость