Общество

сегодня, 22:00

На площади Петра - праздничный салют

8 1046
#День города
На площади Петра - праздничный салют

Первый день празднования 315-летия города завершился большим фейерверком.

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На площади Петра Великого после завершения концерта с прилашенной звездой Ириной Дубцовой начался салют.

Салют на паритетных началах оплатили ПАО "НЛМК" и Липецккомбанк. Он обошелся в 540 тысяч рублей.

Залпы над площадью длились 10 минут, и салют действительно оказался роскошным.
8 1046
#День города

Комментарии (8)

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а безграмотное быдло,всегда всему радо,

15 минут назад
65, учи русский,патриот,не знающий своего языка
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Аля

19 минут назад
слабоват салют..200тыс.кто то при..л
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65

22 минуты назад
Гость, Неудачьники.
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65

23 минуты назад
Гость, Плочут плаксы и не давольные жизнью.
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Игорь

24 минуты назад
Авио шоу и салют класс!!!
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Гость

36 минут назад
такого "шика"даже на олимпиаду не было ...как говорил винни пух , это жжжж не спроста (
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!!! :-)))))))) точняк,

51 минуту назад
Гость,
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Гость

сегодня, 22:15
отмечают выход на пенсию в 65 лет , сто пудов
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