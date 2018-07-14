Площадь Петра Великого забита горожанами

Липчане ждут выступления Ирины Дубцовой и салют.

В Липецке на площади Петра Великого проходит заключительная часть первого дня празднования Дня города. Сейчас на площади выступают местные артисты, а затем на сцену выйдет певица, поэтесса и композитор Ирина Дубцова. В 22.00 над площадью запустят салют.



В ожидании выступления Дубцовой и салюта собрались десятки тысяч горожан - площадь заполнена полностью.



При этом, приняты серьезные меры безопасности. На площадь пускают через рамки металлодетекторов и досмотра личных вещей. Впрочем, одно происшествие уже случилось: родители потеряли в толпе 5-летнюю девочку.

