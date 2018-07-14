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Площадь Петра Великого забита горожанами

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#День города
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Площадь Петра Великого забита горожанами

Липчане ждут выступления Ирины Дубцовой и салют.

В Липецке на площади Петра Великого проходит заключительная часть первого дня празднования Дня города. Сейчас на площади выступают местные артисты, а затем на сцену выйдет певица, поэтесса и композитор Ирина Дубцова. В 22.00 над площадью запустят салют.

В ожидании выступления Дубцовой и салюта собрались десятки тысяч горожан - площадь заполнена полностью.

При этом, приняты серьезные меры безопасности. На площадь пускают через рамки металлодетекторов и досмотра личных вещей. Впрочем, одно происшествие уже случилось: родители потеряли в толпе 5-летнюю девочку.
4 1359
#День города
4

Комментарии (6)

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!!!

13 секунд назад
Кто то, а газманова, майданова и дайнеко никто и не обещал?! Майданов и Газманов должны были поздравить с экрана
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ВСЕМ,ВСЕМ,ВСЕМ

18 секунд назад
Родина - Мать зовёт ....ВСЕМ,ВСЕМ,ВСЕМ ЛИПЕЦКИМ Друзья, если Вы не согласны с политикой, проводимой нынешним правительством, если Вам небезразлично будущее Ваших детей и внуков, то действуйте!!!!!!! Липецкое областное отделение КПРФ осуществляет сбор подписей против пенсионной реформы, инициированной Правительством РФ и партией "Единая Россия". По будням, с 9:00 до 18:00 в обкоме КПРФ по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 12 Вы можете: ✅Поставить свою подпись против антинародной инициативы!!!!! Телефон: 8 (4742) 56-56-74
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Народ

3 минуты назад
Проводите Дубцову домой. Ужас звук и ее комментарии
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Кто то

19 минут назад
Гроза надвигаетсяч7, дубцова поет во всю, а где обещенные газманов, майданов, дайнеко? Единственно понравилось авиошоу и то с опозданием, Аксенов молодец, твои орлы самые лучшие, гордимся, харчевский хорошую замену оставил
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Липчанин

38 минут назад
Срамота,из праздника превратили идиотизм
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Имя

49 минут назад
Салют знаю, а Ирину Дубцову не знаю, это кто? :)
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