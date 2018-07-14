Двое подростков сбежали из оздоровительного лагеря

Полицейские и волонтеры просят помощи в поиске детей.

В Липецкой области ведется поиск двух 16-летний подростков, которые сутки назад ушли из оздоровительного лагеря "Олимп" в Добровском районе и до сих пор их местонахождение не установлено.



Всех кому что-либо известно о том, где находятся подростки просят связаться с полицией или волонтерами ЛООО "Поиск пропавших детей".









