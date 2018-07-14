Происшествия

32 минуты назад

Двое подростков сбежали из оздоровительного лагеря

1 228
#пропавшие без вести
Двое подростков сбежали из оздоровительного лагеря

Полицейские и волонтеры просят помощи в поиске детей.

В Липецкой области ведется поиск двух 16-летний подростков, которые сутки назад ушли из оздоровительного лагеря "Олимп" в Добровском районе и до сих пор их местонахождение не установлено.

Всех кому что-либо известно о том, где находятся подростки просят связаться с полицией или волонтерами ЛООО "Поиск пропавших детей".




1 228
#пропавшие без вести

Комментарии (1)

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марфа

12 минут назад
не уроды
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