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Более тысячи человек госпитализированы в Японии из-за жары
Из-за аномальной жары погибли 4 человека
В Японии четыре человека скончались, и еще больше тысячи человек госпитализированы из-за аномальной жары, установившейся почти на всей территории страны. По данным агентства Kyodo, с тепловыми ударами в больницы доставлено 1042 человека, передает Life.ru.
Жаркая погода установилась в пострадавших от наводнения районах. Так, в Хиросиме столбик термометра поднялся до отметки в 37 градусов. В Гифу, Киото, Миэ — до 38 градусов. Ситуация в пострадавших районах усугубляется тем, что там не работает водоснабжение.
По прогнозам, в воскресенье на большей территории страны удержится жаркая погода, температура вновь приблизится к 40-градусной отметке.
Жаркая погода установилась в пострадавших от наводнения районах. Так, в Хиросиме столбик термометра поднялся до отметки в 37 градусов. В Гифу, Киото, Миэ — до 38 градусов. Ситуация в пострадавших районах усугубляется тем, что там не работает водоснабжение.
По прогнозам, в воскресенье на большей территории страны удержится жаркая погода, температура вновь приблизится к 40-градусной отметке.