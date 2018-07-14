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Автобус с мексиканскими болельщиками попал в ДТП в Петербурге
ДТП произошло на набережной Обводного канала
Автобус с мексиканскими футбольными болельщиками попал в дорожно-транспортное происшествие в Петербурге, сообщает Фонтанка.Ру.
Авария произошла на набережной Обводного канала в ночь на пятницу. Мотоциклист неудачно попытался проскочить перед автобусом на красный. В результате случившегося байкера госпитализировали в больницу. У него диагностировали перелом руки.
Владельцы автобуса с надписью «Ingue su Matrushka» и флагами России пишут в своём Instagram, что теперь их транспорту предстоит небольшой ремонт, но «кажется, всё хорошо».
Авария произошла на набережной Обводного канала в ночь на пятницу. Мотоциклист неудачно попытался проскочить перед автобусом на красный. В результате случившегося байкера госпитализировали в больницу. У него диагностировали перелом руки.
Владельцы автобуса с надписью «Ingue su Matrushka» и флагами России пишут в своём Instagram, что теперь их транспорту предстоит небольшой ремонт, но «кажется, всё хорошо».