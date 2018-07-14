В России

сегодня, 17:23

Автобус с мексиканскими болельщиками попал в ДТП в Петербурге‍

150
Автобус с мексиканскими болельщиками попал в ДТП в Петербурге‍

ДТП произошло на набережной Обводного канала

Автобус с мексиканскими футбольными болельщиками попал в дорожно-транспортное происшествие в Петербурге, сообщает Фонтанка.Ру.

Авария произошла на набережной Обводного канала в ночь на пятницу. Мотоциклист неудачно попытался проскочить перед автобусом на красный. В результате случившегося байкера госпитализировали в больницу. У него диагностировали перелом руки.

Владельцы автобуса с надписью «Ingue su Matrushka» и флагами России пишут в своём Instagram, что теперь их транспорту предстоит небольшой ремонт, но «кажется, всё хорошо».



150

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Долги до 100 тыс. рублей будут удерживать из зарплаты

вчера, 19:08

В России
#ЧМ-2018
Эксперты оценили шансы сборной Хорватии выиграть ЧМ-2018

вчера, 19:05

В России
Около 80 нигерийцев требуют отправки домой у посольства в Москве
1
Около 80 нигерийцев требуют отправки домой у посольства в Москве

вчера, 16:04

В России
Польского дипломата избили в самолете в России‍
1
Польского дипломата избили в самолете в России‍

вчера, 15:06

В России
Долги россиян за ЖКХ выросли до 1,4 трлн рублей
#коммунальные платежи
Долги россиян за ЖКХ выросли до 1,4 трлн рублей

12.07.2018 17:34

В России
#налоги
3
Самозанятые будут оплачивать налог и медстраховку с 2019 года

12.07.2018 17:33

В России