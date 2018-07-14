Общество

сегодня, 15:55

Мечты о мире в рисунках детей Донбасса

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#выставка
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Мечты о мире в рисунках детей Донбасса

Удивительный выставочный проект «Пусть не будет войны никогда» открылся сегодня в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино. На одной площадке здесь представлены рисунки детей Донбасса, гравюры бойца отдельного разведывательного батальона ДНР «Спарта» Андрея Плотникова и экспонаты «Музея воинской доблести Донбасса».   

Одна из главных целей передвижного выставочного проекта «Музея воинской доблести Донбасса» - показать, что дети на Донбассе хотят мира, а взрослые, взявшие в руки оружие, вынуждены защищать свой отчий край. 

«Больше трех лет мы собирали экспонаты для музея, - рассказал основатель «Музея воинской доблести Донбасса» и передвижного проекта Герман Владимиров. – Сегодня их насчитывается уже более тысячи: это и детские рисунки, в которых ребята из мест, где продолжается война, отражают свои мечты о мире. С детскими рисунками соседствуют осколки настоящих снарядов, собранные в тех местах. Также, как и другие предметы с мест боевых действий. Московский художник и боец легендарного батальона «Спарта» создавал свои гравюры на стеклах, собранных на развалинах Донецкого аэропорта. Фотографии нам передали фотокорреспонденты Донецка и Луганска». 

Передвижная выставка демонстрирует часть экспонатов музея. А сам проект показывает, что на Донбассе, где боевые действия длятся уже более четырех лет, ждут мира и мечтают о мире.  

Выставка была организована и впервые показана в Санкт-Петербурге. В процессе создания решено сделать ее передвижной и показать в других городах страны. Липецк оказался в числе первых городов, куда приехали рисунки детей Донбасса. Организаторами выставки в нашем городе выступило липецкое "Землячество Донбасса". На открытии присутствовали бывший министр внутренних дел Украины 2011-2014 годов Виталий Захарченко и командир подразделения «Беркут» Дмитрий Собына.  

«Уже поступили предложения показать выставку в Севастополе, Симферополе, Москве, Белгороде», - добавил Герман Владимиров. 

В Липецке с проектом можно познакомиться 14 и 15 июля в областном центре культуры, народного творчества и кино.  

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#выставка
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