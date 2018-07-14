Общество

43 минуты назад

Шоу на набережной и ад на улицах

20 1182
#День города #авиашоу
Шоу на набережной и ад на улицах

Инфраструктура города не выдерживает испытания массовыми мероприятиями.

Сегодняшний «гвоздь» Дня города - авиашоу с участием ведущих пилотажных групп ВКС России над городской набережной - снова показал очевидное: инфраструктура города не выдерживает испытания массовыми мероприятиями.

К самому шоу нет никаких претензий. Летчики сработали отменно, на ура. Липчане, запрудившие городскую набережную и подходы к ней, а также новолипецкий пляж, были в восторге от пируэтов наших асов. Но все остальное стало испытанием нервов горожан.

Во-первых, День города в этом году совпал, как и в прошлом, с дорожными работами. И если в 2017-м движение в центральной части Липецка было закрыто лишь по улице Советской и горожане легко перенесли временную потерю этой магистрали, то в этом году асфальт меняют сразу на нескольких дорогах, которые ведут к городской набережной. Также в длительном, до конца декабря, ремонте - Петровский мост.

Сегодня городские власти переверстали движение пассажирского транспорта в центре города. Из-за этого, а также из-за непрекращающихся работ на улицах Первомайской и особенно Неделина сначала возникли автомобильные заторы на подъездах к Петровскому рынку. Автомобилисты почувствовали себя москвичами - они долго стояли в пробках, а потом искали места, где бы припарковаться. В районе городской набережной фактически не осталось свободного места - все было забито автомобилями. А потом липчане не могли разъехаться - дороги у Петровского рынка встали в мертвую пробку.

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Другая беда - разрушенные тротуары на улицах Первомайской и Неделина. В городе - беби-бум, поэтому родителям пришлось применять недюжинные силы, чтобы толкать коляски по песку, перетаскивать их через недавно установленные бордюры, рвы и канавы по обочинам дорог. Особенно тяжко приходилось липчанам с детьми возвращаться с городской набережной: автобусы были очень редки, поэтому большинство горожан с детьми были вынуждены подниматься вверх по ремонтируемым улицам аж до площади Победы.

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Детки плакали, просили пить и хотели в туалеты. Туалетов, понятное дело (не в европах живем!), по пути следования не было. Поэтому маленькие нужды ребятишки справляли под каждым деревом. Кстати, любое дерево на улице Неделина стало сегодня днем местом укрытия от палящего солнца. Корреспонденты GOROD48 были свидетелями использования липчанами «африканского» варианта спасения от жары - люди выстраивались в рядок в тени столбов уличного освещения!

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Виноваты ли во всем этом городские власти? И да, и нет. Муниципалитет, пользуясь счастливой возможностью припасть, так сказать, к живительному источнику федерального бюджета, выделившего огромные суммы на реконструкцию Петровского моста и ремонт дорог, замахнулся на многое и нам нужно потерпеть еще месяца два-три, и самые востребованные городские улицы изменятся к лучшему. И вот ведь напасть: День города, как и породивший его День металлурга, приходится на июль. А лето - это лучшее время для строительства и ремонтов (кстати, уже на следующей неделе под благоустройство попадет площадь Петра Великого, а потом пространство вокруг Комсомольского пруда и Театральный спуск). Но администрации города нужно лучше просчитывать дорожную обстановку с учетом интереса горожан к массовым мероприятиям. И хорошо бы еще раз подумать над тем, какое место в Липецке отводить под акции с участием десятков тысяч людей, чтобы не вызывать праведный гнев в свой адрес. 

Игорь Луговой
20 1182
#День города #авиашоу

Комментарии (20)

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Негодую

1 минуту назад
Мама, так расписано же было, что шоу будет состоять из 2 частей. Перерыв был технически необходим, так как гражданский самолёт должен был заходить на посадку со стороны города.
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Оппозиция Нэвэльного

2 минуты назад
Татарстане ситуация похожа на калужскую Два исчезнувших здания собираются выводить из списка памятников за 3,6 миллиона рублей: В Чистополе хотят вывести из списка памятников истории и культуры два объекта: мельницу Шашина и дом, где жили поэт Виктор Боков и писатель Константин Паустовский. Но есть одна проблема: этих зданий в городе не нашли. На экспертизу об исключении зданий собираются потратить чуть больше 3,6 миллионов рублей бюджетных средств. На что же пойдут эти деньги?
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Tt

2 минуты назад
Надо было в финале Иванова и Королева на пакете запустить в воздух-вот это была бы кульминация!!!И пофиг на все было!
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Саша

3 минуты назад
Лера, аэропорт это гражданские самолеты,аэродром военные !и нашим аэропотром совсем не за что гордится)))последние рейсы закрыли
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Есть видио

4 минуты назад
Видио есть, что-то модератор блокирует ; видео того что в этот момент на ккц1 творилось. Гари добавил завод. Могу видео скинуть.
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Работяга

5 минут назад
Летчики массы слов нет.Организаторы моральные уроды неужели за столько лет ни чему не научились?
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Николай

5 минут назад
Как всегда , у нас все через ...опу!!
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Видио есть

7 минут назад
Город 48 забыли трубы нлмк в эти снимки добавить. Как они вместе с летающий самолёта и гари добавляют. Могу видео
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Надежда Чупыкина

9 минут назад
Сволочи,где дают кашу?Опять ни туда приехала.
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Мама

11 минут назад
А то что задержали шоу пости на час...а потом полетпли и затишье. Люди многие разьехались,а они через 15мин опять полетели...дебили.Ничего нк могут нормально сделать.Мы смотрели шоу...полетели самолеты....и все....ждали,ждали и поехали домой толпы...а они потом продолжили.Это нормально?
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