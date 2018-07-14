Шоу на набережной и ад на улицах

Инфраструктура города не выдерживает испытания массовыми мероприятиями.

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Сегодняшний «гвоздь» Дня города - авиашоу с участием ведущих пилотажных групп ВКС России над городской набережной - снова показал очевидное: инфраструктура города не выдерживает испытания массовыми мероприятиями.К самому шоу нет никаких претензий. Летчики сработали отменно, на ура. Липчане, запрудившие городскую набережную и подходы к ней, а также новолипецкий пляж, были в восторге от пируэтов наших асов. Но все остальное стало испытанием нервов горожан.Во-первых, День города в этом году совпал, как и в прошлом, с дорожными работами. И если в 2017-м движение в центральной части Липецка было закрыто лишь по улице Советской и горожане легко перенесли временную потерю этой магистрали, то в этом году асфальт меняют сразу на нескольких дорогах, которые ведут к городской набережной. Также в длительном, до конца декабря, ремонте - Петровский мост.Сегодня городские власти переверстали движение пассажирского транспорта в центре города. Из-за этого, а также из-за непрекращающихся работ на улицах Первомайской и особенно Неделина сначала возникли автомобильные заторы на подъездах к Петровскому рынку. Автомобилисты почувствовали себя москвичами - они долго стояли в пробках, а потом искали места, где бы припарковаться. В районе городской набережной фактически не осталось свободного места - все было забито автомобилями. А потом липчане не могли разъехаться - дороги у Петровского рынка встали в мертвую пробку.Другая беда - разрушенные тротуары на улицах Первомайской и Неделина. В городе - беби-бум, поэтому родителям пришлось применять недюжинные силы, чтобы толкать коляски по песку, перетаскивать их через недавно установленные бордюры, рвы и канавы по обочинам дорог. Особенно тяжко приходилось липчанам с детьми возвращаться с городской набережной: автобусы были очень редки, поэтому большинство горожан с детьми были вынуждены подниматься вверх по ремонтируемым улицам аж до площади Победы.Детки плакали, просили пить и хотели в туалеты. Туалетов, понятное дело (не в европах живем!), по пути следования не было. Поэтому маленькие нужды ребятишки справляли под каждым деревом. Кстати, любое дерево на улице Неделина стало сегодня днем местом укрытия от палящего солнца. Корреспонденты GOROD48 были свидетелями использования липчанами «африканского» варианта спасения от жары - люди выстраивались в рядок в тени столбов уличного освещения!Виноваты ли во всем этом городские власти? И да, и нет. Муниципалитет, пользуясь счастливой возможностью припасть, так сказать, к живительному источнику федерального бюджета, выделившего огромные суммы на реконструкцию Петровского моста и ремонт дорог, замахнулся на многое и нам нужно потерпеть еще месяца два-три, и самые востребованные городские улицы изменятся к лучшему. И вот ведь напасть: День города, как и породивший его День металлурга, приходится на июль. А лето - это лучшее время для строительства и ремонтов (кстати, уже на следующей неделе под благоустройство попадет площадь Петра Великого, а потом пространство вокруг Комсомольского пруда и Театральный спуск). Но администрации города нужно лучше просчитывать дорожную обстановку с учетом интереса горожан к массовым мероприятиям. И хорошо бы еще раз подумать над тем, какое место в Липецке отводить под акции с участием десятков тысяч людей, чтобы не вызывать праведный гнев в свой адрес.