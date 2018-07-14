сегодня, 16:03
Циклон с юга принесет дожди, но не остудит жару
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшие дожди.
Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 14 до 19 градусов тепла, днем ожидается от 26 до 31 градусов тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью +15 +17 градусов, днем от 27 до 29 градусов тепла.
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10.07.2018 17:08Погода в Липецке