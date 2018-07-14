Циклон с юга принесет дожди, но не остудит жару

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшие дожди.

Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 14 до 19 градусов тепла, днем ожидается от 26 до 31 градусов тепла. В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью +15 +17 градусов, днем от 27 до 29 градусов тепла.

